Как отреагировала избранница Пономарева на новости о его связи с Марией Яремчук - детали

Украинский известный певец Александр Пономарев уже много лет попадает под атаки со стороны СМИ из-за разговоров о его тайном романе с певицей Марией Яремчук, с которой он ранее сотрудничал.
Недавно Мария родила своего первенца и появились новые сплетни, что Александр – отец малыша. Певица все же опровергла эти слухи.
Как рассказал Пономарев в проекте "Ранок у великому місті", он не видел Марию больше пяти лет, поэтому ему странно было такое читать. Не обижалась и возлюбленная Александра, она тоже с юмором отнеслась к этим сплетням: "Смеются все".
Кто такой Александр Пономарев?
Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.
Александр Пономарев - последние новости по теме
Ранее украинский продюсер Сергей Перман рассказал, как на него набросился с кулаками Александр Пономарев. После неприятного инцидента они не общались долгие годы.
Также Александр Пономарев показал стильное фото покойной матери, и в годовщину ее смерти почтил память. Родного артисту человека нет на свете уже 20 лет.
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