УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Как отреагировала избранница Пономарева на новости о его связи с Марией Яремчук - детали

Элина Чигис
13 августа 2024, 17:59
58
Александр Пономарев заявил, что его возлюбленная спокойно отреагировала на сплетни о его связи с Марией Яремчук.
Мария Яремчук, Александр Пономарев
Александр Пономарев смеется от новостей о том, что он отец ребенка Марии Яремчук / коллаж: Главред, фото: instagram.com/popova.svitlana.mua, instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинский известный певец Александр Пономарев уже много лет попадает под атаки со стороны СМИ из-за разговоров о его тайном романе с певицей Марией Яремчук, с которой он ранее сотрудничал.

Недавно Мария родила своего первенца и появились новые сплетни, что Александр – отец малыша. Певица все же опровергла эти слухи.

видео дня

Как рассказал Пономарев в проекте "Ранок у великому місті", он не видел Марию больше пяти лет, поэтому ему странно было такое читать. Не обижалась и возлюбленная Александра, она тоже с юмором отнеслась к этим сплетням: "Смеются все".

Александр Пономарев
Александр Пономарев / инфографика: Главред

Кто такой Александр Пономарев?

Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

Александр Пономарев - последние новости по теме

Ранее украинский продюсер Сергей Перман рассказал, как на него набросился с кулаками Александр Пономарев. После неприятного инцидента они не общались долгие годы.

Также Александр Пономарев показал стильное фото покойной матери, и в годовщину ее смерти почтил память. Родного артисту человека нет на свете уже 20 лет.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Пономарев Мария Яремчук новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Россияне захватили три села на Донетчине: в DeepState показали, где продвинулся враг

Россияне захватили три села на Донетчине: в DeepState показали, где продвинулся враг

18:08 Украина
Можем пойти и дальше Курска: у РФ нет особых резервов, чтобы нас остановить - депутат

Можем пойти и дальше Курска: у РФ нет особых резервов, чтобы нас остановить - депутат

17:29 Украина
Под Курском - нехватка солдат: Москва в панике готовится объявить новую мобилизацию

Под Курском - нехватка солдат: Москва в панике готовится объявить новую мобилизацию

16:43 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Это финал : Зеленский прямо сказал, почему ВСУ пошли на Курск 14585

"Это финал": Зеленский прямо сказал, почему ВСУ пошли на Курск

Написано в его трудах : что любил есть Тарас Шевченко - некоторые блюда удивляют 14344

"Написано в его трудах": что любил есть Тарас Шевченко - некоторые блюда удивляют

Путин сразу вернет территории под Курском: в США дали диктатору один совет 5129

Путин сразу вернет территории под Курском: в США дали диктатору один совет

Перепутали с ВСУ: россияне «размотали» вертолетом свою же колонну техники под Курском 3505

Перепутали с ВСУ: россияне "размотали" вертолетом свою же колонну техники под Курском

Последние новости

18:35

Лимон спрятался среди яблок и груш: только гений его найдет за 5 секунд

18:33

В одном из регионов Украины уже рассылают повестки по почте: в ТЦК прокомментировали

18:29

Сырский обвел Герасимова вокруг пальца: эксперт об операции ВСУ под Курском

18:26

"Три базовых эффекта": названа главная цель наступления ВСУ в Курской области

18:08

Россияне захватили три села на Донетчине: в DeepState показали, где продвинулся враг

Пожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской областиПожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской области
17:59

Как отреагировала избранница Пономарева на новости о его связи с Марией Яремчук - детали

17:52

Женщина сделала тест ДНК для развлечения, но внезапно разоблачила ужасный секрет своей семьи

17:32

Не из кирпича: из чего на самом деле будут дома в США - материалы удивятВидео

17:29

Можем пойти и дальше Курска: у РФ нет особых резервов, чтобы нас остановить - депутат

Реклама
17:28

Курск, Донбасс и хитрые планы россиянмнение

17:17

Даже малые дозы опасны: алкоголь повышает риск рака у пожилых людей - исследование

17:07

Непослушные пушистые волосы: что делать, чтобы была шикарная укладкаВидео

17:01

Таких на Земле нет: ученые нашли на Марсе океаны воды, но есть нюанс

17:00

Устала от их выходок: больная Кейт Миддлтон отмежевалась от Меган и Гарри

16:43

Под Курском - нехватка солдат: Москва в панике готовится объявить новую мобилизацию

16:39

Трамп продолжает верить в возможность переговоров с ПутинымВидеоблоги

16:37

Как правильно - "рАзом" или "разОм": очень много людей постоянно делают такую ошибкуВидео

16:27

Российский Ил-20 получил "на орехи": Варшава поднимала в небо F-16 - причина

16:25

Любитель "ядерной дубинки" Медведев визжит из-за боев под Курском: до Киева и дальше

16:21

Лучший метод хранения огурцов: будут свежими до 19 дней

Реклама
16:18

Продвижение "полным ходом": новые видео бойцов ВСУ из Курской областиВидео

16:14

РФ прорывается к Торецку, в городской застройке - бои: ВСУ о критической ситуации

16:03

Надя Дорофеева рассказала о своей пропаже на фоне слухов о беременности

15:59

"Путина сбросят подонки с фронта": Мусиенко описал сценарий падения главы КремляВидео

15:49

Нужны только 2 вещи: как навсегда избавиться от сорняков без тяпки

15:16

Сюрприз для России: боец ВСУ снял видео в 20 км от Курской АЭСВидео

15:10

4 самые невезучие знаки зодиака, которым грозят денежные потери

15:05

"Официально": путинистку Машу Распутину жестко накажут в РФ - причина

15:01

От ненависти к любви: Харчишин ответил на слухи о романе с Соколовой

14:50

Накроет череда финансовых проблем: что категорически нельзя делать 14 августа

14:45

Будет ли Украина аннексировать территорию Курской области РФ: в МИД дали четкий ответ

14:37

Дружба с Путиным и травля Харрис: детали разговора Трампа с Маском

14:26

Президентский срок Лукашенко подходит к концу: почему Путин не одобряет его кандидатуру

14:18

Китайский гороскоп на завтра 14 августа: Быкам - подстава, Обезьянам - страх и критика

14:17

Будет действовать для всех: Генштаб ввел новые ограничения для одной из областей - что известно

14:16

Упадет в обморок прямо на фронте: Julik признался, что боится получить повестку

14:07

Злата Огневич прокомментировала "роман" с известным женатым певцом

14:00

Каким путем женщина может выйти на крышу: идеальный способ проверить себя за 5 секунд

13:44

РФ подготовила флот для ядерных ударов по Европе: известны возможные цели - FT

13:16

Пожар на Запорожской АЭС: стала известна реальная цель провокации России

Реклама
13:10

Украину охватит сильный антициклон Mashal: какая погода будет 14 августа

12:57

Угроза замораживания войны: Мусиенко поделился неутешительным сценариемВидео

12:49

ВСУ ударили по "центру принятия решений" в Крыму: куда Россия переместила штаб ЧФ

12:27

Армия РФ в панике: ВСУ наступают на Курщине на четырех направлениях

12:12

Настя Приходько показала лицо во всех деталях без ретуши

12:10

Женщина путешествует по странам с бесплатным роскошным жильем: как это удается

12:03

"Магнит для комаров": какую группу крови москиты "любят" больше всего - исследование

11:52

В Украине резко изменились цены на популярные продукты: что подорожало больше всего

11:45

"Имеем право уничтожать": почему Запад одобряет наступление ВСУ на КурщинеВидео

11:35

"Виталий Билоножко женился!": вдова Билоножко показала фото со свадьбы внука

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять