Уже выше папы: Александр Пономарев показал свежее фото 17-летнего красавца-сына

На днях украинский певец Александр Пономарев праздновал День рождения. В социальных сетях его поздравили поклонники и коллеги, а сам артист отметил, что очень благодарен Богу за все, что у него есть.
Главными сокровищами Пономарева остаются трое его детей. В день особенного праздника певца к нему приехал его сын - 17-летний Александр.
Артист развелся с мамой парня 12 лет назад, но продолжает заботиться о нем, поддерживает общение и никогда не упускает возможности похвастаться юным Сашей перед поклонниками.
Так в своем блоге в Instagram Пономарев показал, как сейчас выглядит его сын - вместе они позировали на крыльце дома с домашними любимцами Пономарева. Александр-младший и собаки в честь праздника надели симпатичные колпачки.
"Родился в 16:00, прыгнул в воду по традиции! Сын приехал поздравить! Любимая живность рядом! Слава Богу!" - подписал фото певец.
Кто такой Александр Пономарев?
Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.
Александр Пономарев - последние новости:
Ранее украинский продюсер Сергей Перман рассказал, как на него набросился с кулаками Александр Пономарев. После неприятного инцидента они не общались долгие годы.
Также Александр Пономарев показал стильное фото покойной матери, и в годовщину ее смерти почтил память. Родного артисту человека нет на свете уже 20 лет.
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