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Фанаты в недоумении: невестка Софии Ротару стала выглядеть, как ее дочь

Элина Чигис
5 июня 2024, 13:19
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Светлана Евдокименко вышла на связь в соцсетях и показала новое фото.
Светлана Евдокименко, София Ротару
Светлана Евдокименко восхитила внешним видом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Невестка украинской певицы Софии Ротару, которая много лет работала в стране-оккупанте РФ, но после полномасштабного вторжения поддержала Украину и, по слухам, сейчас живет под Киевом, Светлана Евдокименко очень удивила поклонников своим молодым видом в 50 лет.

На днях Светлана Евдокименко опубликовала на своей странице в соцсетях свежий снимок с дочерью Соней, на котором показала свой свежий вид.

видео дня

Фанаты Светланы отметили, что мама и дочь выглядят, как сестры и удивились, как женщине удается выглядеть в 50 лет на 30.

Светлана Евдокименко показала фото с дочерью
Светлана Евдокименко показала фото с дочерью / фото: скрин instagram.com/svetika/

Кто такая София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

Отметим, недавно София Ротару вышла на связь с поклонниками и поздравила украинцев с Днем вышиванки. Вышиванка всегда была важным элементом сценических и повседневных образов певицы, поэтому о важности традиционного украинского наряда София Михайловна знает очень хорошо.

А также сын Софии Ротару Анатолий показал, как сейчас выглядит его мама и поздравил ее с праздником. На снимке 76-летняя артистка запечатлена на диване в ярком платье и в темных очках, выглядит Ротару просто великолепно.

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