София Ротару в стильной вышиванке поздравила украинцев с праздником

В важный для Украины день Ротару вышла на связь с поклонниками.

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София Ротару новости - Ротару показала фото в вышиванке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару с начала полномасштабной войны оградилась от общественности - она не дает интервью, редко появляется в социальных сетях, а про ее жизнь поклонники узнают лишь по комментариям ее близких. Артистка выбрала другой, нетривиальный способ коммуникации с внешним миром.

Так в ее блоге в Instagram время от времени появляются слова сочувствия в черные дни для нашей страны, или же поздравления по большим праздникам. Сегодня Украина отмечает День вишиванки, который Ротару не обошла своим вниманием.

Вышиванка всегда была важным элементом сценических и повседневных образов певицы, поэтому о важности традиционного украинского наряда София Михайловна знает очень хорошо.

видео дня

В социальных сетях она опубликовала свое фото в красивом черном платье-вышиванке с красными кисточками на манжетах. " С Днем вышиванки!" - лаконично поздравила соотечественников София Ротару.

София Ротару новости - Ротару показала фото в вышиванке / instagram.com/sofiarotaru.official

София Ротару - последние новости:

Ранее стало известно, почему София Ротару стала затворницей и перестала появляться на публике. Инсайдер из близкого окружения певицы рассказал, что с ней происходит сейчас.

Также популярный режиссер и клипмейкер Алан Бадоев высказался про позицию Софии Ротару, которая решила не делать громких публичных заявлений про войну в Украине.

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