София Ротару в стильной вышиванке поздравила украинцев с праздником

Украинская певица София Ротару с начала полномасштабной войны оградилась от общественности - она не дает интервью, редко появляется в социальных сетях, а про ее жизнь поклонники узнают лишь по комментариям ее близких. Артистка выбрала другой, нетривиальный способ коммуникации с внешним миром.
Так в ее блоге в Instagram время от времени появляются слова сочувствия в черные дни для нашей страны, или же поздравления по большим праздникам. Сегодня Украина отмечает День вишиванки, который Ротару не обошла своим вниманием.
Вышиванка всегда была важным элементом сценических и повседневных образов певицы, поэтому о важности традиционного украинского наряда София Михайловна знает очень хорошо.
В социальных сетях она опубликовала свое фото в красивом черном платье-вышиванке с красными кисточками на манжетах. " С Днем вышиванки!" - лаконично поздравила соотечественников София Ротару.
София Ротару - последние новости:
Ранее стало известно, почему София Ротару стала затворницей и перестала появляться на публике. Инсайдер из близкого окружения певицы рассказал, что с ней происходит сейчас.
Также популярный режиссер и клипмейкер Алан Бадоев высказался про позицию Софии Ротару, которая решила не делать громких публичных заявлений про войну в Украине.
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