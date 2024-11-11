Елена Зеленская призналась, что родители были против ее выбора - детали

Елена Зеленская поделилась, почему переживали ее родители.

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Елена Зеленская рассказала о переживаниях ее родителей / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

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Родители Елены Зеленской были против ее выбора профессии

Первая леди до сих пор гордится успехами Студии "Квартал 95"

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как когда-то ее родители были против того, чтобы она ставала сценаристкой проекта Студия "Квартал 95".

На своей странице в соцсетях Зеленская публиковала видео, в котором призналась, что родители были напуганы ее выбором.

видео дня

"Это было вопреки желанию наших родителей и окружающих, потому что нельзя было в тот момент это назвать вообще профессией. Были протесты у моих родителей, им было очень страшно на нас обоих смотреть с моим будущим мужем, что мы оба выбрали эту профессию", – отметила первая леди.

Также она объяснила, что родители переживали, ведь она, имея высшее образование, писала сценарии юмористических программ.

"Сейчас, вспоминая, какой путь мы прошли чисто интуитивно, мы понимаем, что это была такая большая школа жизни. Мы создали то, чего не было. Создали с нуля. И это сложилось в большой бизнес, мощный. Привлекательный и сейчас. Это привлекает меня и сейчас – сама эта мысль, что мы смогли", - подытожила Елена Зеленская.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

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Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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