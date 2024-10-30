"Это иллюзия": Елена Зеленская рассказала, какой ее муж на самом деле

Елена Зеленская рассказала, как изменился ее муж.

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Елена Зеленская дала новое интервью / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

Вы узнаете:

Елена Зеленская рассказала о характере Владимира Зеленского

Первая леди поделился, как изменился ее муж

Первая леди Украины Елена Зеленская отметила, что за 21 год супружеской жизни с Владимиром Зеленским она узнала разные стороны характера своего мужа.

В интервью португальскому политическому обозревателю Нуну Рожейру Зеленская отметила, что нашла особые качества в супруге.

"Для него никогда не бывает ничего сложного. И это иллюзия. Потому что он сознательный человек и понимает, что не существует простых вопросов в этой жизни. Я очень ценю его чувства и оптимизм. И иногда, когда кажется, что вокруг одна тьма, именно такие люди дают тебе надежду смотреть в будущее. Он всегда знает странным образом, как меня поддержать, когда мне совсем сложно. У него другой тип мышления, чем у меня, и нам повезло с этим. Поэтому, когда я не вижу решения, он смотрит с другой стороны и видит это", – рассказала первая леди.

Также Елена поделилась, что полномасштабная война изменила характер Владимира Зеленского. Первая леди вспомнила, как во время февраля 2022 года главной эмоцией президента Украины было чувство ответственности, как лидера большой страны.

"Это было ощутимо во всем, в каждом жесте его, в его голосе. Потому что сделать так, чтобы нация удержалась, чтобы люди не отчаялись, чтобы мы могли давать отпор – это задача лидера в такие времена. И это самая основная была его эмоция, его задачей в те дни было именно это – быть лидером своих людей", – отметила Зеленская.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Елены Зеленской:

Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Елена Зеленская - последние новости по теме

Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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