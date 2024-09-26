Елена Зеленская покорила шикарным образом на встрече в Нью-Йорке

Зеленская не перестает удивлять своим отменным стилем.

https://stars.glavred.info/elena-zelenskaya-pokorila-shikarnym-obrazom-na-vstreche-v-nyu-yorke-10600427.html Ссылка скопирована

Елена Зеленская продемонстрировала новый образ / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с королевой Швеции Сильвией и принцессой Мадлен в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Также она поблагодарила всех за поддержку.

На своей странице в соцсетях первая леди опубликовала соответствующие фото.

видео дня

Известно, что фонд королевы Швеции World Childhood Foundation участвует в поддержке Украины после начала полномасштабного вторжения. Он, в частности, внедряет альтернативные формы опеки над людьми, которые потеряли свои семьи, а также финансово помогает поддерживать ментальное оздоровление детей.

На встречу Зеленская одела костюм темно-синего цвета. Образ она дополнила любимою брошью KVITKA, которую создал украинский бренд Guzema Fine Jewelry.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Елена Зеленская - последние новости по теме

Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред