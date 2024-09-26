Елена Зеленская покорила шикарным образом на встрече в Нью-Йорке

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с королевой Швеции Сильвией и принцессой Мадлен в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Также она поблагодарила всех за поддержку.
На своей странице в соцсетях первая леди опубликовала соответствующие фото.
Известно, что фонд королевы Швеции World Childhood Foundation участвует в поддержке Украины после начала полномасштабного вторжения. Он, в частности, внедряет альтернативные формы опеки над людьми, которые потеряли свои семьи, а также финансово помогает поддерживать ментальное оздоровление детей.
На встречу Зеленская одела костюм темно-синего цвета. Образ она дополнила любимою брошью KVITKA, которую создал украинский бренд Guzema Fine Jewelry.
Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
Елена Зеленская - последние новости по теме
Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.
А также во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
Вас может заинтересовать:
- "Я разбила сердце своего бывшего": Настя Каменских огорошила фанатов
- Засветился в Киеве: беглец Олег Винник вернулся в Украину - блоггер
- "Окунулся в бочку с грязью": Ахтем Сеитаблаев рассказал, как поднимал руку на свою возлюбленную
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред