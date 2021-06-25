По Интервью с Вампиром Энн Райс снимают новый сериал

Интервью с Вампиром / кадр из фильма Warner Bros 1994

Культовая история про вампиров из 20-го века снова будет экранизирована. После грандиозного Интервью с Вампиром, в котором снимались Брэд Питт и Том Круз, следовал провальный фильм Королева Проклятых, который положил конец франшизе.

Совсем недавно AMC Network выкупил у Энн Райс права на экранизацию 18 романов, которые она успела написать по вселенной Лестата.

Как сообщает Deadline, компания АМС, которая теряет позиции с Ходячими мертвецами, теперь намерена превратить книжную вселенную в новую франшизу.

Ролин Джонс назначен шоураннером, а Марк Джонсон будет курировать франшизу. Во вселенной будут книги из циклов Вампирские хроники и Мэйфейрские ведьмы.

Энн и Кристофер Райсы стали исполнительными продюсерами, но без права изменений сценария.

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Сериал выйдет на AMC и на стримминговой платформе AMC + в 2022 году.

"Поскольку ранее я снимал фильмы на основе таких уникальных произведений, я осознаю ответственность и обязательства, которые мы несем за материал. Я твердо верю, что с AMC и Ролином Джонсом мы готовы ответить на этот вызов, взволновать и развлечь как преданного поклонника Энн Райс, так и зрителя, который только сейчас открывает для себя ее работы", - заявил Джонсон.

Ролин Джонс пообещал, что не разочарует фанатов вселенной: "Почти пятьдесят лет спустя мы знаем, чего от нас ждут. Мы знаем, насколько эта и последующие книги значат для их огромной фан-базы."

Королева проклятых / кадр из фильма 2002 года

Однако Дэн Макдермотт, президент по оригинальному программированию AMC Networks и AMC Studios подчеркнул, что их сериал - это новая интерпретация истории Лестата с совреенными ценностями.

Напомним, что Марк Джонс - создатель вселенной Во все тяжкие и Лучше позвонить Солу, отличается особым чутьем и креативностью.

Серия Вампирские Хроники и Мэйфейрские ведьмы выходили в течении почти 50 лет - с 1973 года, когда был напечатан первый роман - Интервью с Вампиром.

Энн Райс проделала титаническую работу, и вывела жанр историй о вампирах из временных рамок прошлого в современный мир. Автор показала, какая жизнь у "детей Ночи" в 20 веке, как они относятся к людям, и как на это реагируют "старейшины". В книгах была выведена целая история с происхождением вампиров, которая позволила создать свои законы вселенной и "вписать" в них многих героев известных нам мифов.

Создание киновселенной на основе работ Райс выглядит многообещающим на фоне того, что самый первый фильм с Питтом получил положительные отзывы, множество наград и номинаций, включая "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

Пока что неизвестно, как будут менять сюжет книг Райс, и кто исполнит главные роли.

Ранее в Сети показали первый кадр новой Иронии судьбы с Эммой Робертс - римейка советского фильма, который снимают в США.