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В Сети показали первый кадр новой Иронии судьбы с Эммой Робертс - About Fate

12 июня 2021, 12:56

Режиссер оригинально объявил о начале съемок фильма Ирония Судьбы или с легким паром.

Ирония судьбы
Ирония судьбы / кадр из фильма 1975 г

Ремейк советского фильма "Ирония судьбы или с легким паром" очень быстро получил список актеров и съемочную команду, после чего стартовали съемки фильма.

О прекрасной новости сообщил режиссер Марюс Вайсберг, который позаказал первый кадр с Эммой Робертсв главной роли в своем Instagram.

"Понелась! Action!", - пишет он.

На фото видно не только главную героиню, которая валяется на диване и смотрит фото. Он запечатлел вид с экрана, на который выводится изображение с камеры.

Ирония Судьбы с Эммой Робертс
Ирония Судьбы с Эммой Робертс / instagram.com/weisbergfilms/

Российская Ирония Судьбы в американском варианте называется About Fate.

В Сети есть описание сюжета будущей картины, и оно звучит так: "Романтическая комедия - это рассказ о двух людях, которые верят в любовь, но, кажется, никогда не могут найти ее истинный смысл. По безумному повороту событий судьба ставит друг друга на пути в бурную новогоднюю ночь, и за этим следуют комедия и хаос".

События фильма ращворачиваются в Нью-Йорке. Для адекватной адаптации сценария на съемки пригласили российских консультантов.

About Fate - актеры и роли

  • Эмма Робертс - Марго
  • Анна Акана
  • Льюис Тан - Кип Прескотт
  • Томас Манн
  • Мадлен Петч

Тиффани Паулсен писал сценарий для фильа под руководством Мариуса Вайсберга. Продюсеры новой Иронии судьбы - Винсент Ньюман, Марина Беспалова и Владимир Кошелев. Съемки сартовали в Бостоне вначале июня 2021.

Дата выхода фильма пока что неизвестна.

Ирония судьбы или С легким паром новости шоу бизнеса новости кино
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