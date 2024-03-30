УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Питт больше не претендует в суде с Джоли на опеку над детьми: что произошло

Дмитрий Видоменко
30 марта 2024, 02:00
Брэд Питт больше не претендует в судебных тяжбах с экс-супругой Анджелиной Джоли на 50% опеки над шестью детьми от их брака.
Питт, Джоли
У Брэда Питта и Анджелины Джоли шестеро детей / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Трое из шести детей легендарного актера/продюсера Брэда Питта и актрисы/режиссера Анджелины Джоли уже достигли возраста, когда на них не распространяется соглашение об опеке. Именно поэтому 60-летний Брэд Питт решил не претендовать на 50% опеки над ними, сообщает британский таблоид Mail.Online.

Изначально Питт добивался равной опеки над детьми, но теперь решил не оспаривать этот вопрос. Таким образом Джоли сохранит за собой основную физическую опеку над детьми, а ее бывший муж получит право посещения.

Одной из причин такого решения инсайдеры называют тот факт, что в мае совместной дочери Шайло Нувель исполнится 18 лет ‒ и она сможет самостоятельно принимать решение, с кем из родителей ей жить и общаться. Моложе 18 лет у пары только двое усыновленных детей – Нокс и Вивьен (им по 15 лет).

видео дня

Причем, как пишут журналисты, у старших детей ‒ 22-летнего Мэддокса, 20-летнего Пакса и 19-летней Захары ‒ остаются сложные отношения с их приемным отцом.

Кто такое Брэд Питт?

Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

Напомним, ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также бывшую супругу Брэда Питта, американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Анджелина Джоли Брэд Питт
Реклама

Главное за день

ВСУ могут пойти в контрнаступление уже в этом году - Зеленский

ВСУ могут пойти в контрнаступление уже в этом году - Зеленский

00:08 Украина
ВСУ придется отступать: Зеленский обратился к Конгрессу относительно помощи Украине

ВСУ придется отступать: Зеленский обратился к Конгрессу относительно помощи Украине

23:19 Украина
Доступ к онлайн-казино: Зеленский высказался об идее с жесткими ограничениями

Доступ к онлайн-казино: Зеленский высказался об идее с жесткими ограничениями

22:11 Политика
Все главные новости

Популярное

Зачем заливать уксус в бачок унитаза: пол бутылки сотворит настоящее чудо 17573

Зачем заливать уксус в бачок унитаза: пол бутылки сотворит настоящее чудо

«Не нужно прощаний этих душных»: Алла Пугачева попрощалась с любимым в песне 14919

"Не нужно прощаний этих душных": Алла Пугачева попрощалась с любимым в песне

Россия обстреливает Украину ракетами: звучат взрывы 5266

Россия обстреливает Украину ракетами: звучат взрывы

Москва предложит обменять Белгородскую область на Крым 4684

Москва предложит обменять Белгородскую область на Крым

Последние новости

02:00

Питт больше не претендует в суде с Джоли на опеку над детьми: что произошло

01:35

Существуют риски для Путина: эксперт раскрыл, что произойдет в России после терактаВидео

00:08

ВСУ могут пойти в контрнаступление уже в этом году - Зеленский

29 марта, пятница
23:19

ВСУ придется отступать: Зеленский обратился к Конгрессу относительно помощи Украине

23:07

Нереальная красавица: Саудовская Аравия впервые отправит участницу на "Мисс Вселенная"

Путин показал слабость, России грозят этнические погромы - Юрий БогдановПутин показал слабость, России грозят этнические погромы - Юрий Богданов
22:46

Франция будет передавать Украине свое списанное оружие

22:40

Жена Виктора Павлика в инвалидной коляске рассказала об операции

22:11

Доступ к онлайн-казино: Зеленский высказался об идее с жесткими ограничениями

21:56

"Не стали разбираться чей самолет": в ВСУ подтвердили "френдли фаер" в КрымуВидео

Реклама
21:27

"Сегодняшний налет готовили 5 дней": Жданов сказал, когда РФ может снова массированно ударить

20:58

Украину "раскалит" до +23: в каких областях будет жарче всего

20:51

Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год: сколько заработала семья президента

20:26

Зеленский уволил 2 заместителей Ермака и назначил замену - что известно

20:12

Чем обработать деревья весной: копеечное средство гарантирует богатый урожай

19:52

Изменит направление работы: Зеленский согласовал назначение Данилова на новую должность

19:50

Что значит, если свеча упала в церкви: о чем предупреждает древняя примета

19:45

Украину ждут тяжелые месяцы, для РФ открыто окно возможностей - NYT

19:31

Кто организовал теракт в РФмнение

19:26

Путин может отдать все оккупированные территории: Зеленский назвал условие

19:15

"Замри паскудная Европа": путинистка Бабкина написала похабный стишокВидео

Реклама
18:45

В Киеве гроза и сильный град: в столице объявили штормовое предупреждениеФотоВидео

18:31

Некоторые все время дарили не то: какая разница между духами и туалетной водойВидео

18:23

В 4 областях будут аварийные отключения электричества: в "Укрэнерго" сделали важное заявление

18:22

Как не угробить стиральную машинку: куда заливать гель для стирки

18:12

Чарльз уже не появляется в людях: Камилла выполняет обязанности короля

17:51

"Это почти мясорубка": главный генерал США оценил, пойдет ли РФ в новое большое наступление

17:44

Вся семья укрепит свое здоровье: что нужно съесть 30 марта - приметы

17:28

Военный эксперт пояснил, что стоит срочно изменить в мобилизации в Украине

17:09

Ракетный удар по Севастополю: в британской разведке показали последствия удараФото

17:05

Можно ли заменить лимонный сок в борще: как сделать блюдо совершенно другим

16:43

В Украине ударит +25 градусов: стала известна дата резкой смены погоды

16:37

Ксения Мишина перешла на русский язык: украинцы в ярости

16:29

РФ применила новое мощное оружие для ударов по Украине: в ВСУ назвали детали

16:28

Что делать с сорняками после прополки: гениальный способ спасет ваш урожайВидео

16:16

В Украине сильно взлетели цены на топливо: сколько теперь стоит бензин

15:46

"РФ посыплется": публицист спрогнозировал негативный сценарий для России и назвал условиеВидео

15:33

Россия атаковала Каневскую и Днестровскую ГЭС: Зеленский срочно созвал Ставку

15:00

Что должно быть на столе на Пасху: список блюд и традиции

14:32

Зеленский перевел Данилова в дипломаты: в Раде говорят о посольстве в Молдове

14:21

Как правильно обрезать виноград весной: хитрый фокус обеспечит богатый урожайВидео

Реклама
14:05

В Румынии нашли части беспилотника в 23 км до Украины: СМИ раскрыли детали

14:03

Маша Ефросинина рассказала, что не надо есть, чтобы хорошо выглядеть

14:02

Продавали гранит на памятники оккупантам: СБУ на Житомирщине задержала дельцов

13:40

Могли ли ракеты россиян залететь в Молдову: в ВСУ раскрыли детали

13:15

"Война уже не в прошлом": в Европе самый критический момент с 1945 года - Туск

12:52

"Блюстители развонялись": Андрей Макаревич феерично врезал россиянам

12:43

Главнокомандующий ВСУ раскрыл, почему на самом деле Украина потеряла Авдеевку

12:37

Пела "Гей, соколи": украинку-звезду "Звездных войн" "поймали" в поезде "Укрзалізниці"

12:36

Том Круз расстался с россиянкой из-за ее бывшего мужа

12:24

"Станет для них роковым городом": Сырский оценил риск нового наступления РФ на Харьков

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыУкраинский язык с АвраменкоСпорт с Анитой ЛуценкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять