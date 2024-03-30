Питт больше не претендует в суде с Джоли на опеку над детьми: что произошло

Брэд Питт больше не претендует в судебных тяжбах с экс-супругой Анджелиной Джоли на 50% опеки над шестью детьми от их брака.

https://stars.glavred.info/pitt-bolshe-ne-pretenduet-v-sude-s-dzholi-na-opeku-nad-detmi-chto-proizoshlo-10553957.html Ссылка скопирована

У Брэда Питта и Анджелины Джоли шестеро детей / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Трое из шести детей легендарного актера/продюсера Брэда Питта и актрисы/режиссера Анджелины Джоли уже достигли возраста, когда на них не распространяется соглашение об опеке. Именно поэтому 60-летний Брэд Питт решил не претендовать на 50% опеки над ними, сообщает британский таблоид Mail.Online.

Изначально Питт добивался равной опеки над детьми, но теперь решил не оспаривать этот вопрос. Таким образом Джоли сохранит за собой основную физическую опеку над детьми, а ее бывший муж получит право посещения.

Одной из причин такого решения инсайдеры называют тот факт, что в мае совместной дочери Шайло Нувель исполнится 18 лет ‒ и она сможет самостоятельно принимать решение, с кем из родителей ей жить и общаться. Моложе 18 лет у пары только двое усыновленных детей – Нокс и Вивьен (им по 15 лет).

видео дня

Причем, как пишут журналисты, у старших детей ‒ 22-летнего Мэддокса, 20-летнего Пакса и 19-летней Захары ‒ остаются сложные отношения с их приемным отцом.

Кто такое Брэд Питт? Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

Напомним, ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также бывшую супругу Брэда Питта, американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред