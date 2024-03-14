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Анджелина Джоли проиграла в суде Брэду Питту

Дмитрий Видоменко
14 марта 2024, 04:05
Легенды Голливуда и бывшие супруги - Анджелина Джоли и Брэд Питт - продолжают вести в судах жестокую борьбу за французскую винодельню Chateau Miraval.
Питт, Джоли
Брэд Питт одержал над Анджелиной Джоли победу в суде / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарный американский актер и продюсер Брэд Питт одержал очередную победу в суде ‒ над бывшей супругой Анджелиной Джоли. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Артистка попыталась отменить предварительное решение Верховного суда Лос-Анджелеса, которое удовлетворило претензии Питта по поводу того, что она без его согласия в 2021 году продала свою долю в их французском винограднике Chateau Miraval российскому олигарху Юрию Шефлеру. Более того, актер заявлял, что Анджелина нарушила договоренность о том, что они дадут друг другу право первого отказа.

Судья Лия Мартин отклонила обвинения в том, что иск Питта был "легкомысленным, злонамеренным и частью проблемной схемы". И такое решение означает, что у команды юристов Питта есть зеленый свет ‒ для того, чтобы передать дело в суд другой инстанции.

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Длительное противостояние между супругами за винодельню Chateau Miraval уже получило среди журналистов название "Войны роз" (поскольку там изготовляют отмеченное наградами игристое розовое вино).

Кроме того, в феврале 2024 года стало известно, что суд в Люксембурге лишил Stoli, группу олигарха Шефлера, некоторых акций, в результате чего Питт стал мажоритарным акционером винодельни. Судебные процессы по этой компании уже несколько лет ведутся в залах судов Франции, Люксембурга и США.

Кто такое Брэд Питт?

Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

Напомним, ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также бывшую супругу Брэда Питта, американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

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