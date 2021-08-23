Певица МакSим после выписки из больницы исхудала, ей тяжело дышать

Певица Максим восстанавливается после болезни / instagram.com/maksimartist/

Российская певица МакSим после выписки из больницы не может проходить долгие дистанции и передвигается при поддержке сопровождающего.

Девушка сильно исхудала и сейчас ее вес чуть больше 30 килограмм, сообщает Telegram-канал BAZA, авторы которого опубликовали первые кадры жизни певицы после выхода из медучреждения.

Речь о восстановлении концертной деятельности не идет, так как сейчас все время МакSим нужно посвятить реабилитации и восстановлению истощенного организма.

"По предписаниям врачей ей пока нужно воздержаться от физической нагрузки, нельзя петь. Сколько займёт восстановление – сказать невозможно", – рассказали представители певицы.

Они добавили, что пораженные легкие по-прежнему вызывают у девушки приступы удушья и ей до сих пор тяжело дышать.

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Болезнь певицы МакSим - что известно

В середине июня 2021 Марина Максимова заболела коронавирусом, но лечилась дома. Потом ей резко стало плохо и ее госпитализировали.

Спустя несколько дней за МакSим в больницу с коронавирусом попала и ее концертный директор.

Вскоре стало известно, что МакSим погрузили в искусственную кому и перевели на аппарат ИВЛ - ее состояние начало ухудшаться. Пошли слухи о том, что одно легкое МакSим полностью поражено.

В июле появилась информация, что осложнения от коронавируса поразили другие органы - у МакSим поражены мозг, почки и легкое.

Однако, уже 9 августа МакSим вышла из комы, и появилась первая информация о ее состоянии.

После выхода из комы певица начала сама садиться и самостоятельно дышать без ИВЛ.

МакSим выписалась из больницы 13 августа - через два месяца после госпитализации, и почти все время она провела в искусственной коме.