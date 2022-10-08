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"Петросян в пачке": Волочкова с сожженными волосами стала посмешищем

8 октября 2022, 04:24

Поклонники начали смеятся, увидев новый облик Анастасии Волочковой

волочкова
Волочкова с сожженными волосами стала посмешищем / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась, показав результат работы стилиста.

На своей страничке в Instagram она опубликовала серию фото, на которых похвасталась, как "изменились" ее волосы после похода в салон.

"Добрые люди, если вам нужно восстановить ваши волосы, вам точно сюда! Свои я не доверила бы никому, кроме Ксении", - сообщила Волочкова в подписи к посту.

Обновленный образ балерина вызвал только смех у своих поклонников.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

"Я дико извиняюсь, но эту паутинку на голове, которую вы называете волосами надо начинать стесняться показывать!", "Настенька, вы лысеете не по годам!", "Да, это назвать волосами сложно, их просто нет. Вам сожгли волосы", "Бугага! Ну ты, блин, юмористка. Петросян в пачке. Неужто все три волосины доверила?", - писали в комментариях под фото Волочковой.

Ранее Волочкова показала дочь, которая уже давно живет отцом. 16-летняя Ариадна приехала к маме в гости. На своей страничке в Instagram опубликовала два снимка, на которых они проводят время с дочкой.

Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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