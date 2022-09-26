УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Невеста из преисподней": Волочкова раздвинула ноги в белом платье

26 сентября 2022, 01:58

Одиозная Анастасия Волочкова вызвала волну хейта в свою сторону.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову, которая ранее поддержала войну в Украине, раскритиковали за излишнюю вульгарность.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором похвасталась новым образом.

"Необычные образы создала для меня моя неповторимая Леночка в очередной раз. Я представлю их вашему вниманию с начала недели. А в этот воскресный день я решила поделиться вот таким фото", - подписала снимок Волочкова.

Поклонники были мягко говоря не в восторге от платья и позы своей любимицы. Большинство из них осудили балерину за такой вид.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

"А по-моему, отличный образ на Хеллоуин!", "Мне кажется, что Леночка глумится над вами, Настенька", "Образ для ролевых игр, может кто и клюнет", "Неудачная поза - одни недостатки", "Как-то жутковато смотрится...как из фильма ужасов - невеста из преисподней", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова решила продемонстрировать, как она пострадала от профессиональной деятельности.

Также мы писали, что Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:58

"Невеста из преисподней": Волочкова раздвинула ноги в белом платье

01:33

Весной будет роскошная клумба: как правильно сажать тюльпаны на зимуВидео

00:51

Приметы на 26 сентября: какие 5 вещей запрещено делать, чтобы проблемы со здоровьем не привлечьВидео

00:18

Алла Пугачева показала костлявые ножки в неприличном мини

25 сентября, воскресенье
23:53

Зеленский откровенно рассказал, как Украина ответит на "референдумы"Видео

Реклама
23:24

Деньги сыплются с неба: какие 5 женских имен всю жизнь купаются в богатствеВидео

22:55

Запад разрабатывает экстренные планы на случай ядерного удара по Украине - FTВидео

22:37

Путин хочет завершить войну до 15 ноября, но на своих условиях - ЖдановВидео

22:12

Рекордное подорожание: цены на мясо в Украине взлетелиВидео

22:05

Там сотни людей: в Изюме нашли еще две братские могилы - ЗеленскийВидео

21:39

Европа начнет передавать Украине танки после того, как это сделают США - ЗеленскийВидео

21:28

Зеленский ответил на ядерные угрозы ПутинаВидео

21:07

Зима станет вызовом для всей Украины: Зеленский про удары России по электросетиВидео

21:01

"Последствия будут катастрофическими": США дадут мощный ответ в случае ядерного удара РФВидео

20:34

Гороскоп на октябрь 2022 для Раков: большая любовь, прибыль и поездка за границу

20:29

В Украину ворвется циклон Стефания: синоптик предупредила украинцев о настоящей жареВидео

20:10

Приметы на 27 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы беду не привлечь на ВоздвижениеВидео

19:56

"ВСУ смогут нас порадовать": Гайдай анонсировал хорошие новости в Луганской областиВидео

19:48

Украина получила системы NASAMS - ЗеленскийВидео

19:38

"Что за позор": футболисты сборной РФ оконфузились из-за санкций, а фанаты шокированы игрой УкраиныВидео

Реклама
19:36

Можно взять ядерное оружие напрокат у Израиля, чтобы в Москве не нылимнение

19:23

Германия боится войны России с НАТО, поэтому не дает танки Украине – ШольцВидео

19:23

Сказочная удача и большие перемены: 3 знакам зодиака невероятно повезет в год Черного Кролика

19:03

Гороскоп на завтра, 26 сентября 2022: Львам – вещие сны, Девам – денежная удача, Козерогам – ловушкаВидео

18:55

"Это Россия напала на Украину": протесты против мобилизации в РФ дошли до МахачкалыВидео

18:49

Рош ха-Шана 2022: дата, традиции и поздравления в еврейский новый год

18:45

"Потеряла желание вообще вставать с постели": Тышкевич рассказала об отчаянии из-за хронической боли

18:42

Били и резали ножом: освобожденный из плена британец рассказал о зверствах оккупантовВидео

17:56

"План выполнен": Аксенов цинично заявил о завершении мобилизации в КрымуВидео

17:30

Если в Кремле захотят избавиться от Путина, Россию ждут масштабные протесты – ФейгинВидео

17:28

Большой куш и невероятная удача: 3 знака зодиака – в списке везунчиков неделиВидео

17:07

Оккупанты пытают даже женщин: в плену находятся около 2500 украинцев - ВерещукВидео

17:07

Попытка "зачистки": у Зеленского отреагировали на массовую мобилизацию крымских татарВидео

16:54

"Страшко" из популярного сериала рассказала, будет ли возвращаться в УкраинуВидео

16:44

Что делать, если болит горло и когда обращаться за помощью

16:43

Чтобы было чисто и без запаха: как правильно убирать кошачий лоток

16:26

Освобожденные из плена пограничники находятся в тяжелом состоянииВидео

16:07

Вернулась из Италии защищать родину: в боях за Украину погибла доброволец "Квитка"Видео

15:59

"Истерически ищет ресурсы": Путин почти прямо сказал россиянам, что проигрывает войну - ПодолякВидео

15:59

Россия после "референдумов" 28 сентября закроет границы для мужчин мобилизационного возраста – СМИВидео

Реклама
15:51

Трудно было сдержать слезы: украинский пограничник неожиданно приехал из плена на присягу сынаВидео

15:49

Младшая дочь Ольги Сумской рассказала, как Тоня Паперная сбегала из дома в МосквуВидео

15:41

"Многие из нас умрут или вернутся калеками": Охлобыстин "мотивировал" россиян идти в военкоматы

15:08

Режим Путина теряет силу, Москва пойдет на обострение войны против Украины – премьер ПольшиВидео

14:58

Трансгендерная дочь Илона Маска впервые появилась на публике после операции по смене пола

14:53

Защитник Мариуполя сделал предложение девушке после возвращения из плена: все произошло в больницеВидео

14:17

Мобилизация в России не приведет к созданию эффективной боевой силы – Институт изучения войныВидео

14:07

Как сделать маску для рук из соды за 2 минуты: кожа будет гладкой и шелковистой

13:58

Как очистить пятки от огрубевшей кожи и избавиться от мозолей с натоптышами

13:57

Гвинет Пэлтроу отмечает 50-летие в соблазнительном бикини

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять