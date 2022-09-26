"Невеста из преисподней": Волочкова раздвинула ноги в белом платье

Анастасия Волочкова / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову, которая ранее поддержала войну в Украине, раскритиковали за излишнюю вульгарность.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором похвасталась новым образом.

"Необычные образы создала для меня моя неповторимая Леночка в очередной раз. Я представлю их вашему вниманию с начала недели. А в этот воскресный день я решила поделиться вот таким фото", - подписала снимок Волочкова.

Поклонники были мягко говоря не в восторге от платья и позы своей любимицы. Большинство из них осудили балерину за такой вид.

Анастасия Волочкова / скриншот

"А по-моему, отличный образ на Хеллоуин!", "Мне кажется, что Леночка глумится над вами, Настенька", "Образ для ролевых игр, может кто и клюнет", "Неудачная поза - одни недостатки", "Как-то жутковато смотрится...как из фильма ужасов - невеста из преисподней", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова решила продемонстрировать, как она пострадала от профессиональной деятельности.

Также мы писали, что Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

Больше позора Волочковой: