Пенсионерка вошла в кураж: 67-летняя Долина сбежала из России и устроила дикие пляски в мини-шортах

Наряд для Мальдив певица выбрала не по возрасту. Короткие шорты и купальник с огромными вырезами.

Лариса Долина / соцсети

Российская певица Лариса Долина, которая оказалась поклонницей диктатора Путина и выступила за войну в Украине, устроила "жаркие" танцы на Мальдивах.

Накануне 67-летняя Долина заявила, что хочет хорошенько отдохну на море. Путинистка сбежала из России на Мальдивы и нарядилась не по возрасту.

Долина опубликовала в соцсетях фото и видео своих диких танцев на пляже с белым мальдивским песком.

Наряд певица выбрала не по возрасту. Короткие шорты и купальник с огромными вырезами.

Россияне все чаще критикуют постаревшую Долину за внешний вид: яркий макияж, короткие платья и мини-шорты.

Долина признается, что ей нравится молодежный стиль, а прятать фигуру под балахонами и свободной одеждой не собирается.

Ранее российский музыкальный продюсер-путинист Иосиф Пригожин, который дружит с кремлевской верхушкой, взвыл от жалости, что его зять попал под "частичную мобилизацию", когда его дочь недавно родила первенца.

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