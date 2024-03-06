Пела под кадры с Путиным и оружием: Повалий в РФ снялась в пропагандистском клипе

Беглянка-певица Повалий снялась в РФ в пропагандистском клипе на песню "Катюша"- причем с китаянкой которая пела в уничтоженном русскими Мариуполе.

https://stars.glavred.info/pela-pod-kadry-s-putinym-i-oruzhiem-povaliy-v-rf-snyalas-v-propagandistskom-klipe-10547918.html Ссылка скопирована

Таисия Повалий снялась в пропагандистском клипе с китаянкой Ван Фан / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншоты из видео

Скандально известная певица украинского происхождения Таисия Повалий в который уже раз приняла участие в одном из пропагандистских мероприятий страны-агрессора РФ.

В этот раз она сняла клип на песню времен Второй мировой войны "Катюшу" ‒ причем видео было совместное с китайской певицей Ван Фан, которая пела несколько месяцев назад эту самую песню возле уничтоженного русскими оккупантами театра в Мариуполе. Причем Повалий пришлось выучить пару куплетов "Катюши" на китайском языке.

Причем в стране-агрессоре РФ на пропагандистский ролик ‒ и был снят в московском военно-историческом на Поклонной горе. В кадре периодически горделиво появляются пейзажи Китая и виды столицы страны-агрессора, русского оружия, а также не обошлось дело без русского диктатора Владимира Путина и руководителя китайских коммунистов Си Цзинь Пиня.

видео дня

Кто такая Таисия Повалий? Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян испугалась за свою жизнь.

Фанатка путинского режима и войны против Украины считает, что она, и еще один кремлевский пропагандист Владимир Соловьев станут следующими после Дугиной, Татарского и Прилепина.

Также в стране-агрессоре местный топовый пропагандист Владимир Соловьев весьма разъярился после шутки юмориста Максима Галкина, которая была посвящена голове другой российской пропагандистки - Ольги Скабеевой.

Как обычно, Соловьев разразился яростной бранью в адрес Галкина, который известен своей проукраинской позицией.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.