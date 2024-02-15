Теперь официально преступница: СБУ объявила о подозрении Таисии Повалий

Пропагандистская деятельность Повалий на территории страны-оккупанта признана подрывной сразу по нескольким статьям.

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Таисия Повалий под подозрением СБУ за призывы захватить Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best

Певица Таисия Повалий строила певческую и политическую карьеру в Украине, однако во время полномасштабной войны полностью поддержала страну-агрессора и ее пропагандистские нарративы. И если раньше ее антиукраинская деятельность с восхвалением российского диктатора, оскорблениями и призывами захватить и истребить по отношению к родине, вызывали лишь ужас и омерзение, то сейчас ее позиция будет иметь вполне ощутимые последствия.

Сегодня Служба безопасности Украины по результатам расследования, проведенного сотрудниками СБУ Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры, сообщила Таисии Повалий о заочном подозрении сразу по трем статья Криминального кодекса Украины.

Так певице-запроданке вменяют коллаборационную деятельность (ч. 6 ст. 111-1), публичные призывы к агрессивной войне (ст. 436) и оправдание и признание правомерной вооруженную агрессию рф против Украины (ч. 1 ст. 436-2).

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В ходе расследования в качестве доказательной базы были рассмотрены ее публичные высказывания о поддержке кремля и путина, призывы к оккупации всей территории Украины, слова, дискредитирующие украинских защитников. Кроме того доподлинно известно, что в сентябре 2023 года Таисия Повалий дала концерт во временно оккупированном Луганске, где со сцены отзывалась одобрительно про оккупантов и героизировала их военные преступления в Украине.

Все вышеперечисленные случаи были расценены СБУ, как факты преступной подрывной деятельности Повалий на пользу страны-агрессора.

Таисия Повалий под подозрением СБУ за призывы захватить Украину / t.me/SBUkr

Ранее стало известно, что бесчестная предательница Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

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