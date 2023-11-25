Павел Зибров лукаво потроллил Потапа за его поездки в "испанскую ТРО"

Украинский певец Павел Зибров лукаво намекнул на зарубежную жизнь рэпера Потапа и предположил, почему тот покинул Украину прямо в разгар войны.

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Зибров потроллил Потапа / коллаж Главред, фото УНИАН

Легенда украинской эстрады, певец Павел Зибров в весьма лукавой форме в интервью Анатолию Анатоличу высказал свое негативное мнение насчет известного рэпера и продюсера Потапа, который не так давно в который раз в разгар войны покинул Украину.

Зибров не смог скрыть лукавой улыбки, когда вспомнил об "испанской ТРО". По всей видимости, певец намекал именно на Потапа. Поскольку именно его чаще всего критикуют зрители ‒ за то, что тот во время войны постоянно за границей, а не в Украине.

"Кто-то устал, отдыхает за границей, возглавляет "испанскую ТРО". Ну, испугался, устал, растерялся. У каждого своя нервная система. Потом уже после войны будут разборки, думаю ", - сказал Зибров.

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