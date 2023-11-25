Павел Зибров лукаво потроллил Потапа за его поездки в "испанскую ТРО"

Легенда украинской эстрады, певец Павел Зибров в весьма лукавой форме в интервью Анатолию Анатоличу высказал свое негативное мнение насчет известного рэпера и продюсера Потапа, который не так давно в который раз в разгар войны покинул Украину.
Зибров не смог скрыть лукавой улыбки, когда вспомнил об "испанской ТРО". По всей видимости, певец намекал именно на Потапа. Поскольку именно его чаще всего критикуют зрители ‒ за то, что тот во время войны постоянно за границей, а не в Украине.
"Кто-то устал, отдыхает за границей, возглавляет "испанскую ТРО". Ну, испугался, устал, растерялся. У каждого своя нервная система. Потом уже после войны будут разборки, думаю ", - сказал Зибров.
Напомним, ранее фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина призналась, почему ей сложно подружиться с Тиной Кароль и какими она видит взаимоотношения с певицей.
Также 47-летняя украинская певица Lama впервые рассказала, почему у нее нет детей. Также она раскрыла, как ее партнер и семья относятся к ее взгляду на появление потомства.
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