Оскароносный бывший Мадонны Шон Пенн поймался на свидании с украинской актрисой

Актеров заметили во время романтического ужина в крутом калифорнийском ресторане.

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Шон Пенн сходил на свидание с украинской актрисой Ольгой Коротяевой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Голливудский актер, режиссер и общественный деятель, который получил Орден "За заслуги" III степени за поддержку украинского народа, Шон Пенн похоже, нашел для себя в Украине не только жизненную цель, но и любовь.

На днях оскароносного артиста папарацци застукали на свидании с Ольгой Коротяевой, украинской актрисой из Черкасс. Пара вместе поужинала в популярном в Малибу японском ресторане Nobu, затем вместе на автомобиле Пенна отправилась в неизвестном направлении. Об этом сообщает Daily Mail.

46-летняя Ольга Коротяева родилась в Черкассах. Работала на телеканале "Украина", сейчас является актрисой одного из парижских театров. Снималась в фильмах "Взрыв", "Банковый квартал", "Счастье" и пр.

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62-летний Шон Пенн сейчас - холостяк, который все еще поддерживает амплуа голливудского плейбоя. В восьмидесятых был женат на Мадонне, позже на австралийской актрисе Лейле Джордж. Также он встречался с актрисами Шарлиз Терон, Сьюзан Сарандон и Робин Райт.

Sean Penn, 62, date with Olga Korotyayeva, 43, in Nobu, Malibu https://t.co/Q5chv4fZzF via @DailyMailCeleb — Adolf Walter Jr. (@starsonb) May 30, 2023

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