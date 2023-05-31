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Оскароносный бывший Мадонны Шон Пенн поймался на свидании с украинской актрисой

Анна Подгорная
31 мая 2023, 03:10
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Актеров заметили во время романтического ужина в крутом калифорнийском ресторане.
Шон Пенн
Шон Пенн сходил на свидание с украинской актрисой Ольгой Коротяевой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Голливудский актер, режиссер и общественный деятель, который получил Орден "За заслуги" III степени за поддержку украинского народа, Шон Пенн похоже, нашел для себя в Украине не только жизненную цель, но и любовь.

На днях оскароносного артиста папарацци застукали на свидании с Ольгой Коротяевой, украинской актрисой из Черкасс. Пара вместе поужинала в популярном в Малибу японском ресторане Nobu, затем вместе на автомобиле Пенна отправилась в неизвестном направлении. Об этом сообщает Daily Mail.

46-летняя Ольга Коротяева родилась в Черкассах. Работала на телеканале "Украина", сейчас является актрисой одного из парижских театров. Снималась в фильмах "Взрыв", "Банковый квартал", "Счастье" и пр.

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62-летний Шон Пенн сейчас - холостяк, который все еще поддерживает амплуа голливудского плейбоя. В восьмидесятых был женат на Мадонне, позже на австралийской актрисе Лейле Джордж. Также он встречался с актрисами Шарлиз Терон, Сьюзан Сарандон и Робин Райт.

Ранее солистка группы KAZKA и тренер 12 сезона шоу Голос країни Александра Зарицкая сообщила о своей помолвке - показала обручальное кольцо и нежные фотографии с женихом.

С кольцом на безымянном пальце засветилась и старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова, которая живет самостоятельной жизнью в Англии.

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