Оригинальный выбор: Елена Зеленская впечатлила своим образом

Елена Зеленская удивила выбором аксессуара.

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Елена Зеленская показала стильный наряд / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

Кратко:

Елена Зеленская выступила на саммите

Первая леди покорила своим образом

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на Европейском региональном саммите школьного питания в Киеве.

На странице Зеленской в Instagram появились фото из мероприятия. Первая леди показалась в элегантном сером костюме, а образ она дополнила акцентом на груди.

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"Сегодня проходит Европейский региональный саммит школьного питания, который Украина принимает впервые как участница международной Коалиции школьного питания. С чего и как начиналась наша реформа школьного питания, рассказала во время выступления", - подписала снимки Зеленская.

Также все уже знают, что брошки стали настоящей визитной карточкой в стиле первой леди и в этот раз она выбрала аксессуар в форме золотого яблока.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

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Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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