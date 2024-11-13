Оригинальный выбор: Елена Зеленская впечатлила своим образом

Кратко:
- Елена Зеленская выступила на саммите
- Первая леди покорила своим образом
Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на Европейском региональном саммите школьного питания в Киеве.
На странице Зеленской в Instagram появились фото из мероприятия. Первая леди показалась в элегантном сером костюме, а образ она дополнила акцентом на груди.
"Сегодня проходит Европейский региональный саммит школьного питания, который Украина принимает впервые как участница международной Коалиции школьного питания. С чего и как начиналась наша реформа школьного питания, рассказала во время выступления", - подписала снимки Зеленская.
Также все уже знают, что брошки стали настоящей визитной карточкой в стиле первой леди и в этот раз она выбрала аксессуар в форме золотого яблока.
Елена Зеленская - последние новости по теме
Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.
А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
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Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
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