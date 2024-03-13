"Опять обман": вокруг Кейт Миддлтон разгорелся новый скандал

Королевская семья опять попала в скандал: появились заявления, что последнее фото принца и принцессы отредактировано.

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Фото Кейт Миддлтон и принца Уильям попало под подозрения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцессу Кейт Миддлтон снова обсуждают в сети, на днях принцессу уже уличили в фотошопе фотографии, где она позирует с детьми.

Поклонники королевской семьи нашли еще один возможный признак редактирования на свежем фото Кейт и Уильяма, которые покидали Виндзорский замок.

Внимательным пользователям сети показалось, что кирпичи позади автомобиля не совпадают по цвету с теми, которые можно увидеть сквозь окно машины, сообщает Page Six.

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They used a Christmas day photo. They erased her earring, her hat brim can clearly be seen, as can the top be seen obscuring the rectangle in the interior of the car… then they added some noise to make it harder to discern the edits… they are really bad at this!!! pic.twitter.com/viy928YRr1 — So long, London ?? (@STILL_BJEWELED) March 11, 2024

"Разве никто другой не заметил, что последняя фотография Кейт Миддлтон в машине… кирпичи в окнах автомобиля не совпадают с кирпичами вне автомобиля… Это еще одно отфотошопленное фото", – написал один из пользователей соцсетей.

"Кирпичи на изображении в окне имеют новые равномерно распределенные слои раствора, тогда как кирпичи вне автомобиля из старого здания, где раствор неравномерен и изношен", – отметил другой.

Отметим, Джим Беннетт, фотограф-фрилансер, который сделал снимок, сказал, что его агентство не "меняет фотографии в Photoshop, кроме корректировки уровней освещения, если это необходимо".

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Добавим, на днях на странице семьи Уэльских в соцсетях появился первый "послеоперационный" снимок Кейт Миддлтон. На фотопортрете, посвященном Дню матери, принцесса позирует в окружении четырех своих детей.

А также состояние здоровья Кейт Миддлтон уже достаточно долгое время покрыто тайной и это не на шутку тревожит подданных. Поклонники принца и принцессы уже начали критиковать их за такое молчание.

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