УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Опять обман": вокруг Кейт Миддлтон разгорелся новый скандал

Элина Чигис
13 марта 2024, 16:31
Королевская семья опять попала в скандал: появились заявления, что последнее фото принца и принцессы отредактировано.
Кейт Миддлтон, принц Уильям
Фото Кейт Миддлтон и принца Уильям попало под подозрения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцессу Кейт Миддлтон снова обсуждают в сети, на днях принцессу уже уличили в фотошопе фотографии, где она позирует с детьми.

Поклонники королевской семьи нашли еще один возможный признак редактирования на свежем фото Кейт и Уильяма, которые покидали Виндзорский замок.

Внимательным пользователям сети показалось, что кирпичи позади автомобиля не совпадают по цвету с теми, которые можно увидеть сквозь окно машины, сообщает Page Six.

видео дня

"Разве никто другой не заметил, что последняя фотография Кейт Миддлтон в машине… кирпичи в окнах автомобиля не совпадают с кирпичами вне автомобиля… Это еще одно отфотошопленное фото", – написал один из пользователей соцсетей.

"Кирпичи на изображении в окне имеют новые равномерно распределенные слои раствора, тогда как кирпичи вне автомобиля из старого здания, где раствор неравномерен и изношен", – отметил другой.

Отметим, Джим Беннетт, фотограф-фрилансер, который сделал снимок, сказал, что его агентство не "меняет фотографии в Photoshop, кроме корректировки уровней освещения, если это необходимо".

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Добавим, на днях на странице семьи Уэльских в соцсетях появился первый "послеоперационный" снимок Кейт Миддлтон. На фотопортрете, посвященном Дню матери, принцесса позирует в окружении четырех своих детей.

А также состояние здоровья Кейт Миддлтон уже достаточно долгое время покрыто тайной и это не на шутку тревожит подданных. Поклонники принца и принцессы уже начали критиковать их за такое молчание.

Читайте больше о Миддлтон:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кейт Миддлтон принц Уильям Букингемский дворец
Реклама

Главное за день

Передача Украине ракет Taurus: Шольц выступил в Бундестаге с важным заявлением

Передача Украине ракет Taurus: Шольц выступил в Бундестаге с важным заявлением

17:13 Мир
Ситуация на востоке ухудшается: в ВСУ признались, под чьим контролем Невельское

Ситуация на востоке ухудшается: в ВСУ признались, под чьим контролем Невельское

16:19 Украина
"Души найдут покой среди звезд": в ВСУ сообщили о гибели пилотов - что произошло

"Души найдут покой среди звезд": в ВСУ сообщили о гибели пилотов - что произошло

16:11 Украина
Все главные новости

Популярное

Молодая жена престарелого Петросяна родила еще одного ребенка 4477

Молодая жена престарелого Петросяна родила еще одного ребенка

Свержение Путина и захват Москвы: Пономарев раскрыл сценарий смены власти в РФ 3937

Свержение Путина и захват Москвы: Пономарев раскрыл сценарий смены власти в РФ

Несутся в сторону границы с Молдовой : Братчук раскрыл ситуацию в Приднестровье 3208

"Несутся в сторону границы с Молдовой": Братчук раскрыл ситуацию в Приднестровье

Открестился от родных : Никита Пресняков показал свою позицию 2694

"Открестился от родных": Никита Пресняков показал свою позицию

Последние новости

17:46

Чем отличается бренди от коньяка: простое обьяснение

17:42

Порошенко поставил под угрозу вступление Украины в ЕС ради вечеринки сына, еще в 2022 выехавшего за границу - военныйВидео

17:40

Все ингредиенты есть в холодильнике: как отчистить старый матрас за минуты

17:27

Захарова отличилась новым нелепым заявлением: боится войск НАТО в Украине

17:13

Передача Украине ракет Taurus: Шольц выступил в Бундестаге с важным заявлением

Россия нападет на Казахстан или страны Балтии, независимо от того, кто возглавит США – КочетковРоссия нападет на Казахстан или страны Балтии, независимо от того, кто возглавит США – Кочетков
17:08

Нардепы хотят в десять раз увеличить выплаты при рождении ребенка: названы суммы

17:01

Подружка Каменских: у Потапа появилась новая возлюбленная – блогер

16:54

Новые варианты для увольнения: какие права работодателям хотят дать в Кабмине

16:43

Чем лучше всего точить ножи: эффективный способ, о котором знает не каждый

Реклама
16:39

Популярная украинская певица попала в ДТП - что произошло

16:31

"Опять обман": вокруг Кейт Миддлтон разгорелся новый скандал

16:19

Ситуация на востоке ухудшается: в ВСУ признались, под чьим контролем Невельское

16:14

"Самый большой удар для Путина": эксперт назвал главную причину обстрелов Одессы

16:11

"Души найдут покой среди звезд": в ВСУ сообщили о гибели пилотов - что произошлоВидео

16:06

Почему нельзя пить горячий чай: причина, которая многих ошарашитВидео

16:05

Путин отреагировал на вступление Финляндии в НАТО и пригрозил "поражением"

16:03

Герасимова могли уволить из Генштаба России - СМИ

15:38

"ОКО ЗА ОКО 2": Все 300 минометов уже у ВСУ

15:32

Настраивает детей против: боксер Узелков пожаловался на бывшую жену

15:25

Украинцам пересчитали пенсии: кому именно и как сильно

Реклама
15:20

Женщина услышала шум из стены после ремонта: пробив ее, она была сильно удивленаВидео

14:51

На Шольца давят и призывают его передать ракеты Taurus Украине - Bloomberg

14:26

Меган Маркл выиграла суд против своей сестры

14:25

"Уберите бабушку со сцены": поставленная на колени Лолита возвращается на росТВ

14:25

Церковный праздник 14 марта: почему нужно постирать простыни в этот день

14:04

Тысячи ракет по территории России: эксперт назвал сценарий войны США и МосквыВидео

13:58

"Угроза продвижения вражеских подразделений": Сырский раскрыл ситуацию на фронтеФото

13:45

"Мне очень нравится Ксюша": популярный украинский актер прокомментировал отношения с Мишиной

13:38

Когда в Украине потеплеет: синоптик назвала дату, но предупредила о "сюрпризе"

13:31

Добавляют 10 лет: визажист назвал ужасные ошибки в макияже, которые старят

13:29

Добровольцы России ударят по войскам Путина в Белгороде и Курске: заявление бойцов

13:25

Даже семена не нужны: как вырастить салат из остатков

13:15

Врачи запретили Фаготу Михайлюте петь - что случилось

12:55

"Открестился от родных": Никита Пресняков показал свою позицию

12:34

Сколько шагов надо проходить каждую неделю, чтобы продлить жизнь на 3 года: ответ ученых

12:28

"Начнет мстить Путину": Кочетков объяснил, кто лучше для Украины - Байден или ТрампВидео

12:28

Таисия Повалий назвала свою национальность и раскрыла пропагандистскую миссиюВидео

12:13

Елена Кравец показала себя в школьные годы

12:02

"Масштабы и последствия": эксперт раскрыл, когда войска НАТО могут прибыть в УкраинуВидео

12:01

"Лицо поплыло": блогер рассказал, что случилось с женой Олега Винника

Реклама
11:33

Чем можно заменить крахмал в рецептах: 5 неожиданных вариантов

11:26

Добровольцы России заняли часть населенного пункта в Курской области, деталиВидео

11:13

"Бавовна" в РФ: СБУ атаковала дронами три нефтезавода - СМИ

11:04

Молодая жена престарелого Петросяна родила еще одного ребенка

10:59

"Несутся в сторону границы с Молдовой": Братчук раскрыл ситуацию в Приднестровье

10:40

Батарея прослужит дольше: 1 функция, которую нужно включить на айфоне

10:31

"Козырь в переговорах": Путин отреагировал на рейд РДК и Легиона свобода России

10:20

Лучшая проверка внимательности: нужно за 9 секунд найти птичку на дереве

10:17

Дать отдых 330 тысячам военных: в Минобороны раскрыли планы по мобилизации

10:17

"РФ готова к ядерной войне": Путин заявил о подготовке к удару

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять