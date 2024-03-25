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Онкобольную Кейт Миддлтон увезли в неизвестном направлении: детали

Элина Чигис
25 марта 2024, 12:44
Кейт Миддлтон покинула дворец в Виндзоре после того, как призналась, что у нее рак.
Кейт Миддлтон, принц Уильям
Кейт Миддлтон с семьей улетела из Виндзора / коллаж: Гларед, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

На днях принцесса Кейт Миддлтон поделилась, что находится на начальном пути лечения от онкозаболевания. Она мужественно переносит химиотерапию и делает все, чтобы быть здоровой.

Отметим, пару месяце назад Кейт Миддлтон перестала появляться в общественности после операции на брюшной полости. Поклонники принцессы были в недоумении, куда же она пропала.

Как оказалось, спустя время после операции, пришли результаты гистологии, вероятно, они и показали, что новообразование злокачественное.

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Кейт и ее близкие были настолько потрясены результатами анализов, что долго не могли отойти от шока. Потом принцесса начала проходить химиотерапию и бороться за жизнь.

Сейчас же появилась информация, что Миддлтон покинула свой дом в Виндзоре вместе с мужем и детьми. Улетели они на вертолете в неизвестном направлении.

Предполагается, что семья отправились в свое поместье Анмер-Холл в Норфолке. Там они проведут пасхальные каникулы, сообщает Mirror.

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская поддержала принцессу Кейт Миддлтон в тяжелое для королевской семьи время.

А также Шеннен Доэрти, страдающая от четвертой стадии рака груди, обратилась к принцессе Кейт Миддлтон, у которой недавно тоже нашли онкологическую болезнь.

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Кейт Миддлтон принц Уильям Букингемский дворец
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