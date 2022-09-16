"Он просто офигел": Волочкова залезла в штаны к известному певцу

Всплыли пикантные подробности поступка одиозной Анастасии Волочковой.
Российская балерина Анастасия Волочкова всегда отличалась скандальным поведением, но однажды она вышла далеко за рамки приличия.
Блер Рустам Солнцев в комментарии teleprogramma заявил, что у Волочковой проблемы сексуального характера.
По словам шоумена, балерина чрезмерно часто меняет мужчин.
"Мне один человек, известный исполнитель народных песен, балалаечник, ложкарь, тоже знатный сказочник, который любит рассказывать про свои романы с очень старыми женщинами, поведал, как однажды приехал в гости к Волочковой, и она стала лезть к нему в штаны. Он просто офигел, буквально потерял дар речи. У нее бешенство того самого органа!", - поделился блогер.
Напомним, ранее российская балерина и певица Анастасия Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.
Также мы показывали, что Волочкова поразила поклонников исхудавшим видом. Многие связывают это со злоупотреблением алкоголем.
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