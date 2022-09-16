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"Он просто офигел": Волочкова залезла в штаны к известному певцу

16 сентября 2022, 04:03

Всплыли пикантные подробности поступка одиозной Анастасии Волочковой.

Анастасия Волочкова
Волочкова залезла в штаны к известному певцу / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова всегда отличалась скандальным поведением, но однажды она вышла далеко за рамки приличия.

Блер Рустам Солнцев в комментарии teleprogramma заявил, что у Волочковой проблемы сексуального характера.

По словам шоумена, балерина чрезмерно часто меняет мужчин.

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"Мне один человек, известный исполнитель народных песен, балалаечник, ложкарь, тоже знатный сказочник, который любит рассказывать про свои романы с очень старыми женщинами, поведал, как однажды приехал в гости к Волочковой, и она стала лезть к нему в штаны. Он просто офигел, буквально потерял дар речи. У нее бешенство того самого органа!", - поделился блогер.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Напомним, ранее российская балерина и певица Анастасия Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

Также мы показывали, что Волочкова поразила поклонников исхудавшим видом. Многие связывают это со злоупотреблением алкоголем.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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