"Покажитесь врачу": Волочкова расставила ноги и напугала людей

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова не на шутку взволновала своих поклонников. Люди советуют ей обратиться к врачу.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео с тренировки, где она занималась тем, что умеет лучше всего - расставляла ноги в спортзале.

"Даже я, любитель ледяных купелей, умудрилась немного простудиться. Спала ночью с открытым настежь балконом и замёрзла. Дикая слабость. Но я не могу позволить себе пропустить занятие и репетицию просто отлежаться", - сообщила в подписи к посту Волочкова.

Видео дня

Анастасия Волочкова / скриншот

Подписчики на сильно спешили посочувствовать своей любимице.

"Покажитесь врачу. А вдруг ковид, а Вы к большому количеству людей идете", "Спеть через два дня без фонограммы в таком состоянии вряд ли удастся!", "Спала она в саду, на диване, покрывалом накрыла голову, а зад и ноги были на холоде. Вот и простудилась. Знаю это от соседского садовника", "Она вообще когда-нибудь трезвая?", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, ранее балерина показала подготовку к съемкам клипа, но поклонники засыпали балерину "словами поддержки", посоветовав завязывать с пением и заняться гардеробом и внешним видом.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях.

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