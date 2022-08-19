УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Он просто камень з глазами: путинский холуй Машков накинулся на Шварценеггера

19 августа 2022, 15:42

Закоренелый путинист Владимир Машков продолжает выходить из себя и делать экспрессивные заявления в незабвенном духе "русских людей обижают".

Машков, Шварценеггер
Путинский холуй Машков накинулся на Шварценеггера/ https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Скандально известный своей поддержкой кровавого режима диктатора Путина российский актер и режиссер Владимир Машков заявил ‒ голливудские артисты якобы никогда не смогут "убедительно сыграть русского человека".

В ответ на предположение журналиста о том, что русского смог бы сыграть легендарный актер Арнольд Шварценеггер, Машков назвал звезду "Терминатора" и "Конана-варвара" "камнем с глазами".

"Да никогда! Никогда! Этот камень с глазами, не имеющий никакого отношения к актеру, не сможет ни воспроизвести, ни понять значение русских слов! Вот в чем дело! Нет ни одного такого, включая величайших Де Ниро, Аль Пачино, Дастина Хоффмана. Потому что вторая сигнальная система, отвечающая за речь, не даст этого сделать", — запальчиво сказал Машков.

К слову, Шварценеггер играл роль советского милиционера Ивана Данко в легендарном боевике Уолтера Хилла "Красная жара" в 1988 году.

Напомним, ранее, в марте нынешнего года, Владимир Машков выступил с верноподданной речью на концерте на московском стадионе "Лужники" в честь 8-летия российской оккупации Крыма.

В ответ Мария Машкова в интервью телеканалу CNN заявила, что убеждения ее отца "разбивают ей сердце".

Позднее другой актер калибра Машкова, тоже известный своей поддержкой преступлений путинского режима, актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов угодил в конфуз, во время своего концерта в подмосковной женской тюрьме.

Во время его исполнения шансонного шлягера Игоря Корнелюка "Город, которого нет" (которая была в саундтреке сериала о бандитах "Бандитский петербург", в котором Певцов когда-то снимался) внезапно часть побеленного потолка тюремного актового зала рухнула ему прямо за спину.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
Арнольд Шварценеггер новости шоу бизнеса Владимир Машков
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:27

После тревожных слухов о здоровье Заворотнюк ее дочь начала раздавать одежду из дома чужим людям

16:09

Захват Киева уже невозможен: эксперт объяснил почемуВидео

16:08

Приметы на 20 августа: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы не впустить бедыВидео

16:01

Лукашенко выдал бред, что вместо Украины "воюет НАТО" и сделал циничное заявление о бомбежкахВидео

15:57

Если Путин пойдет на эскалацию, армия Украины будет наступать на Беларусь и города РФ – СоскинВидео

Реклама
15:47

Тарзан прервал молчание после унижения от матери Королевой

15:46

Самый вкусный салат на зиму: чумовая закуска и простой рецептВидео

15:42

Он просто камень з глазами: путинский холуй Машков накинулся на Шварценеггера

15:31

700 военных РФ из бригады "бучанских палачей" пытаются сбежать с фронта – СМИВидео

15:14

"Боевые кролики роют тоннели в Беларусь": на Волыни терробороновцы открыли хозяйство на позициях

15:14

Перед сном люди кладут мыло под подушку: зачем они так делают

14:52

Бой Усик - Джошуа: украинский боксер поставил 70 тыс. долларов против УсикаВидео

14:44

"Напоминает зависимость от наркотиков": Кулеба разнес призыв в ФРГ о запуске Северного потока-2Видео

14:37

Радиация может накрыть Кубань: эксперт рассказала о последствиях теракта на ЗАЭС

14:35

Путин не провел чистки в ФСБ, несмотря на ряд неудач в Украине - Washington Post

14:19

"Стыдно в глаза посмотреть?": украинцы отчихвостили Киркорова в МонакоВидео

14:07

Третий раз не поедет: ВСУ ликвидировали сержанта из РФ, вернувшегося на фронт после раненияВидео

13:59

"Лидеры" – Медведчук и Янукович: ФСБ готовила два "правительства" на случай захвата Киева – СМИВидео

13:47

"А кто здесь клоун?": ненавидящий Зеленского Гиркин сравнил его с ПутинымВидео

13:20

Эрдоган предложил Зеленскому провести его встречу с Путиным

Реклама
13:17

Оккупанты готовят вторую "Еленовку" во время "судилища" над пленными в Мариуполе - разведка

13:14

Переговоры с Кремлем, как игра в "русскую рулетку": "финал будет роковым для всех" - ПодолякВидео

13:13

"Ракета попала прямо в его комнату": россияне убили 11-летнего мальчика в ХарьковеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 20 августа 2022: Ракам – хорошие новости, Весам – неожиданные сюрпризы, Рыбам – деньгиВидео

12:52

В Кремле не исключают "жест доброй воли": СМИ выяснили, какие у РФ есть варианты закончить войну

12:50

Если оккупанты будут наступать на Запорожье и Кривой Рог, то ВСУ пойдут на Белгород и Курск – СоскинВидео

12:43

Надругались над ней и задули пеной: звезда "Ликвидации" придумала фейк о ВСУ и девочке

12:34

"За месяц будет уничтожаться любая группировка РФ": Соскин озвучил сценарий освобождения КрымаВидео

12:13

Журналисты нашли доказательства, как миллионная ботоферма работала на Порошенко и его "Евросолидарность"

12:05

"Орки не будут целиться в женщин и детей": исполнитель роли Саурона поддержал украинцевВидео

12:03

"Позорище": Волочкова заявилась к нотариусу в трусах

12:02

С днем рождения девушке – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннице

11:35

Если отдаст Крым, то его режим кончится крахом: эксперт пояснил, почему Путин вцепился в полуостровВидео

11:14

Оккупанты готовятся к теракту на Запорожской АЭС: он может произойти уже сегодня - разведкаВидео

11:01

Уничтоживший под Черниговом русский Су-34 пенсионер получил медаль от пограничниковВидео

10:46

"Алло, это Дима": пленный фотограф из Азовстали вышел на связь с роднымиВидео

10:32

Танки горели вместе с экипажем: защитники Украины с помощью "Стугны" ярко расправились с оккупантамиВидео

10:26

В Мелитополе взорвали электроопору, необходимую для переподключения ЗАЭС к энергосистеме РФ - СМИ

10:05

Jerry Heil и Леся Никитюк записали песню-издевку над россиянами, бегущими из КрымаВидео

09:51

Оккупанты в панике: украинские летчики уничтожили танки, склад и более 7 десятков оккупантовВидео

Реклама
09:44

Преображение Господне 2022 – поздравления и душевные картинки к празднику

09:33

В Севастополе после "бавовны" оккупанты испугались и поставили блокпост для проверки авто

09:20

"Ключ" к освобождению Крыма - в Херсоне: эксперт спрогнозировал, когда Украина вернет полуостровВидео

08:57

Яблочный Спас 2022 – поздравления, сердечные картинки и открытки к празднику

08:44

Гороскоп на сегодня, 19 августа 2022: Тельцам – ловушка, Весам – затруднения, Стрельцам – неудачиВидео

08:35

США выделят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн – Reuters

08:29

"Юля была неугомонной": в бою против оккупантов погибла молодая украинкаВидео

08:01

Почему мы до сих пор не проиграли и почему шансов на победу у нас большемнение

08:00

Печка буржуйка своими руками - как сделать из кирпича, бочки, баллона

07:42

Путин собирается лично приехать на саммит G20 на Бали, куда приглашен Зеленский – Bloomberg

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять