Путинский холуй Машков накинулся на Шварценеггера/ https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Скандально известный своей поддержкой кровавого режима диктатора Путина российский актер и режиссер Владимир Машков заявил ‒ голливудские артисты якобы никогда не смогут "убедительно сыграть русского человека".

В ответ на предположение журналиста о том, что русского смог бы сыграть легендарный актер Арнольд Шварценеггер, Машков назвал звезду "Терминатора" и "Конана-варвара" "камнем с глазами".

"Да никогда! Никогда! Этот камень с глазами, не имеющий никакого отношения к актеру, не сможет ни воспроизвести, ни понять значение русских слов! Вот в чем дело! Нет ни одного такого, включая величайших Де Ниро, Аль Пачино, Дастина Хоффмана. Потому что вторая сигнальная система, отвечающая за речь, не даст этого сделать", — запальчиво сказал Машков.

К слову, Шварценеггер играл роль советского милиционера Ивана Данко в легендарном боевике Уолтера Хилла "Красная жара" в 1988 году.

Напомним, ранее, в марте нынешнего года, Владимир Машков выступил с верноподданной речью на концерте на московском стадионе "Лужники" в честь 8-летия российской оккупации Крыма.

В ответ Мария Машкова в интервью телеканалу CNN заявила, что убеждения ее отца "разбивают ей сердце".

Позднее другой актер калибра Машкова, тоже известный своей поддержкой преступлений путинского режима, актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов угодил в конфуз, во время своего концерта в подмосковной женской тюрьме.

Во время его исполнения шансонного шлягера Игоря Корнелюка "Город, которого нет" (которая была в саундтреке сериала о бандитах "Бандитский петербург", в котором Певцов когда-то снимался) внезапно часть побеленного потолка тюремного актового зала рухнула ему прямо за спину.

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