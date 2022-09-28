"Он бы не умер, он бы жил": в России назвали неожиданную причину смерти Моисеева

В России назвали неожиданную причину смерти Моисеева / instagram.com/bmoiseevpro/

Певец Борис Моисеев, который перенес аж три инсульта, скончался на 69-м году жизни. Последние годы жизни артист был затворником.

Стас Костюшкин уверен, что Бориса Михайловича убила невозможность выходить на сцену. Якобы Моисеев до последних дней своей жизни не переставал тяготеть к творчеству и зрителю.

"И нервничал много от чего, и переживал. Но, поверьте мне, если бы Борис Моисеев сегодня был на сцене, мы бы не говорили с вами сегодня о том, что он умер. Он бы не умер. Он бы жил. Невозможность из-за болезней выступать на сцене погубило его прежде всего. Для него не выступать, не быть на сцене, не жить там было мучительнее любой физической боли", - заявил он

Смерть Бориса Моисеева

Ранее стало известно, что Моисеев стал испытывать и проблемы с финансами. Денег певцу не хватало на самое необходимое. Как рассказала известный адвокат и телевизионный эксперт Тамара Пухова, у Моисеева небольшая пенсия, а накоплений не было.

Летом 2022 года журналист Отар Кушанашвили рассказал, как себя чувствует тяжелобольной певец. Тогда он отметил, что Моисеев уже почти десятилетие практически парализован.

Российская певица Алла Пугачева с глубокой печалью отреагировала на смерть певца и танцора Бориса Моисеева. Однако, будучи из тех немногих приближенных, кто знал, как живет артист после инсультов, она, похоже, давно с ним попрощалась.

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