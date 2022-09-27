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"Где же ты где, звездочка алая": Киркоров похвалил себя в прощальном слове к Борису Моисееву

27 сентября 2022, 18:35

Воспоминания о якобы близкому друге у Киркорова ассоциируются исключительно с собой любимым.

Филипп Киркоров, Борис Моисеев
Филипп Киркоров высказался о смерти Бориса Моисеева / instagram.com/bmoiseevpro

О самовлюбленности певца и поклонника войны в Украине Филиппа Киркорова можно слагать легенды. Даже в своем прощальном обращении к умершему сегодня Борису Моисееву он умудрился расхвалить себя.

Киркоров рассказал, что его и Моисеева связывает 40-летняя дружба, которая началась с того, что танцор принял участие и срежиссировал первый клип певца в 1988 году.

В последствии именно это видео и станет отправной точкой в карьере Киркорова. Киркоров не забыл поблагодарить за это старого друга, но свое высказывание о смерти якобы близкого ему человека он все же превратил в акт самолюбования.

"Дорогой, Боря, благодарю, что первая моя видеоработа была под твоим чутким руководством. Мой дебют Кармен на советском телевидении, ставший моим первым хитом вышел в эфире "Утренней почты" 7 августа 1988 года. Именно Борис Моисеев выступил режиссером-постановщиком клипа, который снимали на Арбате вместе с трио Экспрессия. Боря, спасибо, что поверил в меня тогда и потратил столько своего драгоценного времени на меня. Это всегда будет жить в моей памяти. Также как и наша дружба, длиною почти в 40 лет. Спасибо тебе! Покойся с миром, мой друг. "Где же ты где, звездочка алая?.." кому ты там сияешь на небе? Буду искать твой лукавый глаз на небе", - написал Киркоров, опубликовав свой клип на странице в Instagram.

Ранее стало известно, что Моисеев стал испытывать и проблемы с финансами. Денег певцу не хватало на самое необходимое. Как рассказала известный адвокат и телевизионный эксперт Тамара Пухова, у Моисеева небольшая пенсия, а накоплений не было.

Летом 2022 года журналист Отар Кушанашвили рассказал, как себя чувствует тяжелобольной певец. Тогда он отметил, что Моисеев уже почти десятилетие практически парализован.

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