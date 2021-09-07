Оля Цибульская призналась, что ночевала с бомжами на вокзале

Ольга Цибульская / instagram.com/cybulskaya/

Украинская певица Оля Цибульская когда пришло время получать высшее образование, поступила в Киевскую академию эстрадного и циркового искусств, и попала в дикую историю, когда первый раз приехала в Киев.

Оля Цибульская рассказала в Instagram, что первую ночь в Киеве ночевала на вокзале, потому что родственники из столицы ее "кинули" и не пустили на порог, хоть и договаривались загодя.

"Вспоминаю четко себя с подушкой, связанной в простыню, и на вокзале. Приехала покорять столицу. С дыркой в кармане, но мечтами за пазухой. Дальние родственники, которые пообещали приютить на первое время, дверь не открыли. Аромат бомжей, деньги, спрятанные в нижнее белье и полночи в объятиях таксофона я не забуду никогда! Звонила, как проклятая: дайте зацепиться! Я когда-то отблагодарю", - рассказала она.

Оля Цибульская когда-то рассказывала, что тогда ее спас одноклассник Назар, который забрал в двухкомнатную квартиру с восемью соседями.

"Первая стипендия!!! На нее могла купить пачку крабовых палочек, томатный сок и проездной на метро.

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Поэтому для "парфюма на разлив", чтобы чувствовать себя артисткой надо было немного шевелиться. Чтобы чувствовать себя артисткой надо было немного шевелиться. Работа всю ночь в ресторане за 200 гривен с кавер-бэндом и плюс 50 гривен, если помогу убрать и погрузить технику", – вспомнила певица.

Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya/

Тогда будучи студенткой, она попала в масовку программы "Шанс". А там легендарный Кузьма, звездная уже тогда Наталья Могилевская, новая яркая звезда-победитель Виталий Козловский.

Все свои воспоминания она дополнила снимком, не исключено, что сделанном во время работы в студенческие года.

Недавно Ольга Цибульская рассказала о своем муже, которого тщательно скрывает.