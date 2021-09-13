Ольга Серябкина официально подтвердила беременность и показала мужа

Ольга Серябкина / Instagram

Российская певица Ольга Серябкина, которая в течении лета интриговала поклонников - беременна она, или нет, наконец дала ответ.

Серябкина почти "попалась", когда опубликовала фото с отдыха, где у нее был скрыт живот. После того, как расползлись слухи об "интересном" положении певицы, она показалась на другом фото, где якобы живот в порядке.

Теперь же стало известно, что Серябкина просто публиковала старые фото, так как для Татлера она устроила фотосессию, где показала свой округлый живот.

В интервью Татлеру Серябкина рассказала когда впервые станет матерью, как к этому готовится и какие планы строит на светлое будущее, которое собирается проживать с любимым мужем в их собственном загородном доме.Читайте такжеОля Серябкина показала возбужденную грудь и пустила слух о беременности

Она призналась, что замужество и желание иметь ребенка совпало по времени.

Реклама

"Только когда вышла замуж, поняла, что хочу иметь полноценную семью. А еще захотелось жить за городом. Сейчас мы как раз строим дом — во время карантина нашли классное место на берегу водохранилища", - призналась певица.

Серябкина подтвердила, что они начали планировать ребенка после свадьбы, и вполне успешно.

"Но у нас не было такого четкого плана: "Давай начнем". С ребенком у нас получилось достаточно быстро - мы почувствовали готовность, и все сложилось", - сказала она и добавила, что песня частично определила ее положение.

"Прошлым летом я писала песню "Не стыдно", и там были строчки: "Куранты бьют, и мы в азарте. Любимый, все узнаем в марте". Не поверишь, я действительно обо всем узнала в самом конце марта. Потом вспомнила эти слова и подумала: ага, видимо, я догадывалась", - объяснила певица.

Новость была для нее очень радостная и неожиданная. Пара была по-настоящему счастлива, но продолжала жить в своем привычном ритме.

"Когда узнала, решила держать все в строжайшем секрете. У меня и так публичная профессия, мне важно оберегать самое важное. Правда, какие-то публикации все равно появлялись, но я привыкла не обращать внимания — меня всегда в чем-то подозревают", - объяснила Ольга скрытность.

По словам певицы ребенок появится в конце 2021 года, и они уже знают его пол и даже подобрали имя.

"Да, мы знаем пол - не стали делать из этого какой-то тайны для себя. И имя выбрали, которое сразу понравилось нам обоим. Делали это, не перебирая понравившиеся варианты, а прислушиваясь к внутренним ощущениям", - объяснила будущая мать, которая планирует рожать в Москве.

Она рассказала, что уже набрал 10 килограмм, но не старалась специально следить за диетой или ходить в зал. По мнению певицы - это естественные процессы, которым только изредка нужно помочь. Она сразу ответила на провокационный вопрос о ребенке - если решит показать, то без смайликов, и только когда тот подрастет.

Напомним, свадьбу с бизнесменом Георгием Начкебия Ольга Серябкина сыграла в Австрии максимально тайно, уже постфактум передав фото российскому Vogue.