Ольга Фреймут прокомментировала российское гражданство мужа и украинские санкции

Фреймут объяснила, почему ее супруг смог избежать конфискации имущества во время полномасштабной войны.

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Ольга Фреймут новости - Фреймут высказалась про гражданство Локотко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая Ольга Фреймут состоит в отношениях с бывшим генеральным директором Нового канала (2012-2019) Владимиром Локотко с 2015 года. Вместе пара воспитывает двоих детей.

Локотко уже много лет работает в Украине, однако ее гражданином так и не стал. Недавно Фреймут в комментарии для ТаблоID заступилась за мужа, и рассказала, какое же гражданство он имеет на самом деле.

"Мой муж действительно был гражданином россии, ну так сложилось, что он родился в Казахстане, он там (в рф - прим. редактора) учился, а потом уехал в Украину, и с 2006 года он живет, работает и является резидентом Украины. Более того, у него есть персональные санкции от россии в 2018 году как на топ-менеджера украинской медиаиндустрии (отменены в 2019 году - прим. редактора)", - отмечает ведущая.

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Она также рассказала, что сегодня Владимир Локотко официально - гражданин Казахстана. Украинское гражданство он пытался получить еще до начала полномасштабной войны, но ему это пока не удалось.

"Мы знаем, что во время войны Украина забирает жилье у россиян, но мой Володя - он резидент Украины. А по закону Украина не вводит санкции против резидентов Украины. Сейчас Володя является гражданином Казахстана. Нам же надо как-то в Украине жить. Конечно, Володя получил казахский паспорт. Он подался на украинское гражданство еще до начала войны, но началась война. И пока что мы ждем решения", - говорит знаменитость.

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