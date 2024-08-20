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Ксения Мишина раскрыла идеальные отношения и прокомментировала замужество

Анна Подгорная
20 августа 2024, 03:45
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"Холостячка" поделилась собственным мнением о браке и гармонии в паре.
Ксения Мишина
Ксения Мишина личная жизнь - Мишина высказалась про отношения и брак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Личная жизнь Ксении Мишиной стала часто обсуждаемой темой в 2020 году, когда украинская актриса стала главной героиней романтического реалити-шоу "Холостячка". В юности у нее был травматический опыт отношений с отцом ее ребенка, затем - бурный роман с комиком Александром Эллертом.

Что сейчас происходит на любовном фронте Мишиной, остается загадкой. Меж тем актриса совершенно четко осознает, чего хочет от своей жизни и мужчины, который будет занимать в ней определенное место.

Так в своем блоге в Instagram звезда озвучила, какими она видит свои идеальные отношения. По ее мнению, для гармонии в паре необходимы партнерство, надежность, уважение, покой и любовь.

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Что же касается брака, то под венец Ксения Мишина не торопится. "Выйду замуж тогда, когда захочу и буду готова к этой ответственности", - пишет актриса.

Ксения Мишина
Ксения Мишина личная жизнь - Мишина высказалась про отношения и брак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Личная жизнь Ксении Мишиной

Ранее Ксения Мишина состояла в отношениях с комиком Александром Эллертом, однако пара рассталась еще до полномасштабного вторжения. До него у Мишиной тоже был мужчина, с которым она жила в гражданском браке. От предыдущих отношений она воспитывает сына Платона.

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Ранее стало известно, что украинская актриса, звезда сериала "Обещание Богу" Светлана Гордиенко впервые стала мамой через месяц после развода, и показала лицо младенца.

Также музыкант-воин Yarmak встретился с пленным оккупантом, который оказался фанатом его творчества. Артист решил выяснить, что солдат страны-оккупанта забыл на украинской земле.

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