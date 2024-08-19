Звезда сериала "Обещание Богу" впервые стала мамой и показала лицо младенца

Светлана Гордиенко рассказала о своей беременности всего за несколько недель до родов.

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Светлана Гордиенко стала мамой - Светлана Гордиенко показала новорожденного сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gordisvitlana

Украинская актриса Светлана Гордиенко впервые показала свое главное сокровище - сына, которого она назвала Иосифом. Трогательный ролик с малышом она показала в своем блоге в Instagram.

Видео представляет собой склейку кадров от разных этапов беременности артистки до появления мальчика на свет. В описании видео Гордиенко призналась, что долго не могла осознать, что действительно беременна. Все изменилось на 15 неделе, когда она впервые почувствовала, как толкается в животе ее малыш.

"С того дня у меня появилось самое интересное развлечение - общаться с Иосифом через животик. Могла часами заниматься этим. Это была наша маленькая вселенная. Теперь эта вселенная радует маму снаружи", - пишет артистка.

О том, что она стала мамой, Светлана Гордиенко рассказала 8 августа - через месяц после того, как выяснилось, что он развелась с актером-военным Максимом Девизоровым. Их брак не был долгим - актеры поженились в мае 2022 года. При этом Гордиенко отметила, что их пара распалась задолго до того, как она публично об этом сообщила.

О том, что артистка беременна, стало известно в конце июля уже на поздних сроках. Тогда же Светлана сообщила, что ожидает сына Иосифа с отчеством Романович. В связи с этим вероятное отцовство приписывают другому актеру - Роману Соболевскому, с которым Гордиенко снималась в сериале "Плут 2".

Смотрите видео со Светланой Гордиенко и ее новорожденным сыном:

Кто такая Светлана Гордиенко? Светлана Гордиенко - украинская актриса. Снималась в сериалах "Папик", "Обещание Богу", "Плут" и др. Автор короткометражного фильма "Віра. Останній день дитинства". Основательница экспериментального театра 14ORLOV.

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