"Очень медленный запуск": у сына Анатолия Анатолича задержка речевого развития

Украинский ведущий Анатолий Анатолич вместе с женой, пиарщицей Юлой (Юлия Бойко), вместе воспитывают троих детей. Младшему из них, сыну Нилу, сейчас три года.
Недавно супруга шоумена решилась на откровенность, и призналась, что у маленького Нила диагностировали задержку речевого развития. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.
Родители старательно работают над тем, чтобы мальчик заговорил как можно быстрее. Более того, как отмечает Юла, Нил уже имеет определенные успехи, а специалисты дают утешительные прогнозы.
"Вердикт: скоро заговорит. У него задержка речевого развития. Очень медленный запуск речи. Но прогресс после логопеда есть. Нужно заниматься, и все будет хорошо", - уверена жена Анатолия Анатолича.
Также Юла поддержала родителей, который столкнулись с такой же проблемой. "Все хорошо! Просто разным детям нужно разное количество времени на то, чтобы разговориться. Сейчас мы работаем с логопедом и психологом чтобы ускорить этот процесс. Но я не волнуюсь и знаю, что всему свое время", - пишет пиарщица.
Кто такой Анатолий Анатолич?
Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Анатольевич Яцечко) - украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер", утреннего шоу "Ранок з Україною" и др., сообщает Википедия.
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