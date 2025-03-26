"Обсудили бывших": украинский ведущий поделился деталями разговора с Комаровым

Слава Демин рассказал о встрече с Дмитрием Комаровым.

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Дмитрий Комаров - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

Кратко:

Слава Демин побывал на чаепитии с Комаровым

О чем говорили ведущие

Украинский ведущий Слава Демин поделился с поклонниками, что встретился с ведущим и журналистом Дмитрием Комаровым.

На своей странице в Instagram Демин показал снимок, на котором знаменитости пили чай, также он оставил подпись к фото.

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"Посидели, выпили китайский чай, обсудили бывших", – написал Слава.

Чаепитие Демина и Комарова / фото: скрин instagram.com, Слава Демин

Напомним, ранее начали ходить слухи о том, что Комаров разводится со своей женой – моделью Александрой Кучеренко – после шести лет брака. Пара долгое время не показывалась вместе публично, а также они перестали публиковать совместные снимки.

Дмитрий Комаров с бывшей женой / фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Все же 13 марта Дмитрий рассказал поклонникам, что развелся с Александрой. Пара уточнила, что они расстались с уважением друг другу и никаких измен не было с обеих сторон.

Дмитрий Комаров / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, военнослужащий и комик Виктор Розовый рассказал, как отмечает свой "день рождения". Виктор отметил, что учится контролировать левые конечности и показал, какие шрамы у него остались на голове.

А также рэпер Потап, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, показался с девушкой в США. На одном из новых снимков с ним засветилась певица, которая была одета в вишневое кружевное боди, но кто она рэпер не уточнил.

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Кто такой Дмитрий Комаров? Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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