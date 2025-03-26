"Обсудили бывших": украинский ведущий поделился деталями разговора с Комаровым

Кратко:
- Слава Демин побывал на чаепитии с Комаровым
- О чем говорили ведущие
Украинский ведущий Слава Демин поделился с поклонниками, что встретился с ведущим и журналистом Дмитрием Комаровым.
На своей странице в Instagram Демин показал снимок, на котором знаменитости пили чай, также он оставил подпись к фото.
"Посидели, выпили китайский чай, обсудили бывших", – написал Слава.
Напомним, ранее начали ходить слухи о том, что Комаров разводится со своей женой – моделью Александрой Кучеренко – после шести лет брака. Пара долгое время не показывалась вместе публично, а также они перестали публиковать совместные снимки.
Все же 13 марта Дмитрий рассказал поклонникам, что развелся с Александрой. Пара уточнила, что они расстались с уважением друг другу и никаких измен не было с обеих сторон.
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А также рэпер Потап, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, показался с девушкой в США. На одном из новых снимков с ним засветилась певица, которая была одета в вишневое кружевное боди, но кто она рэпер не уточнил.
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Кто такой Дмитрий Комаров?
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
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