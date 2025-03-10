"Есть избранник": коллега Кучеренко назвала причину ее развода с Комаровым

Вы узнаете:
- Появились слухи, что у Александры Кучеренко есть другой мужчина
- Украинский блоггер утверждает, что брак Дмитрия Комарова был фиктивным
Недавно появились новости о том, что украинский ведущий Дмитрий Комаров и модель Александра Кучеренко официально расторгли брак. Не только поклонники, но и друзья пары были удивлены таким поворотом, ведь отношения знаменитостей считали примером крепкой семьи.
На новость отреагировал и украинский блоггер-обозреватель Богдан Беспалов, который уверяет, что у модели появился другой мужчина. Такое заявление он сделал, опираясь на собственные источники.
Также Беспалов сказал, что новый возлюбленный Александры живет за границей, а ее брак с Дмитрием был фиктивным.
"Моя подруга работает с женой Комарова. Она мне рассказывала, что у Кучеренко в Европе много лет есть избранник-миллионер. Комарову это нужно было для статуса, имиджа медийного, а ей, чтобы никто понятия не имел, с кем она на самом деле, потому что там влиятельный мужчина", - заверил блоггер.
Отметим, никаких доказательств Беспалов не предоставил, а Кучеренко и Комаров пока не прокомментировали известие о разводе.
Смотрите видео, где Богдан Беспалов рассказал о разводе Дмитрия Комарова:
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Кто такой Дмитрий Комаров?
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
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