"Есть избранник": коллега Кучеренко назвала причину ее развода с Комаровым

Известный блоггер назвал свою версию причины развода Александры Кучеренко и Дмитрия Комаров.

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Развод Комарова и Кучеренко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

Вы узнаете:

Появились слухи, что у Александры Кучеренко есть другой мужчина

Украинский блоггер утверждает, что брак Дмитрия Комарова был фиктивным

Недавно появились новости о том, что украинский ведущий Дмитрий Комаров и модель Александра Кучеренко официально расторгли брак. Не только поклонники, но и друзья пары были удивлены таким поворотом, ведь отношения знаменитостей считали примером крепкой семьи.

На новость отреагировал и украинский блоггер-обозреватель Богдан Беспалов, который уверяет, что у модели появился другой мужчина. Такое заявление он сделал, опираясь на собственные источники.

Также Беспалов сказал, что новый возлюбленный Александры живет за границей, а ее брак с Дмитрием был фиктивным.

Дмитрий Комаров / инфографика: Главред

"Моя подруга работает с женой Комарова. Она мне рассказывала, что у Кучеренко в Европе много лет есть избранник-миллионер. Комарову это нужно было для статуса, имиджа медийного, а ей, чтобы никто понятия не имел, с кем она на самом деле, потому что там влиятельный мужчина", - заверил блоггер.

Отметим, никаких доказательств Беспалов не предоставил, а Кучеренко и Комаров пока не прокомментировали известие о разводе.

Смотрите видео, где Богдан Беспалов рассказал о разводе Дмитрия Комарова:

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Отметим, как сообщал Главред, Ольга Сумская призналась, что дочь просит не вмешиваться в ее личную жизнь. Актриса поделилась, что ее младшая дочь Анна Борисюк не желает, чтобы кто-то ей давал советы.

А также Маричка Падалко объяснила, почему ее коллега и подруга Лидия Таран решилась уехать из Украины и уже три года живет с дочерью Василисой во Франции. Оказывается, Таран уехала во Францию из-за того, что она с дочерью жила в опасном районе Киева, который в начале полномасштабной войны постоянно был под обстрелами.

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Кто такой Дмитрий Комаров? Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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