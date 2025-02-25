"Железная леди": жена Комарова сделала заявление на фоне слухов о разводе

Фанаты тревожатся насчет семейного положения Дмитрия Комарова.

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Александра Кучеренко прогулялась в Париже / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Вы узнаете:

Александра Кучеренко показала красивые фото с Парижа

Поклонники не могут понять, куда пропал Дмитрий Комаров

Жена известного украинского ведущего Дмитрия Комарова – украинская модель и ведущая Александра Кучеренко заинтриговала поклонников.

Напомним, пара уже долгое время не показывалась вместе на публике, а также уже несколько лет они не публикуют совместных фото. Также Александра часто появляется без обручального кольца.

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На своей странице в соцсетях Кучеренко опубликовала новый пост и снова показалась без мужа.

Модель побывала в Париже и показала серию новых снимков.

"Железная леди на самом деле хрупкая... Это про ту, что 324 метра ростом", - написала Александра.

Поклонники не только восхитились красотой модели, но и начали спрашивать, почему она опять проводит время без мужа.

Дмитрий Комаров / инфографика: Главред

"Вы еще жена Дмитрия Комарова? Или уже нет. Не то, чтобы очень интересно, но все же интересно. Если этот персонаж стесняется такой шикарной женщины, то он просто глупый";

"Они развелись";

"Боже, какая вы красавица," – написали подписчики Кучеренко.

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Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.

А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.

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Кто такой Дмитрий Комаров? Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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