"Железная леди": жена Комарова сделала заявление на фоне слухов о разводе

Вы узнаете:
- Александра Кучеренко показала красивые фото с Парижа
- Поклонники не могут понять, куда пропал Дмитрий Комаров
Жена известного украинского ведущего Дмитрия Комарова – украинская модель и ведущая Александра Кучеренко заинтриговала поклонников.
Напомним, пара уже долгое время не показывалась вместе на публике, а также уже несколько лет они не публикуют совместных фото. Также Александра часто появляется без обручального кольца.
На своей странице в соцсетях Кучеренко опубликовала новый пост и снова показалась без мужа.
Модель побывала в Париже и показала серию новых снимков.
"Железная леди на самом деле хрупкая... Это про ту, что 324 метра ростом", - написала Александра.
Поклонники не только восхитились красотой модели, но и начали спрашивать, почему она опять проводит время без мужа.
"Вы еще жена Дмитрия Комарова? Или уже нет. Не то, чтобы очень интересно, но все же интересно. Если этот персонаж стесняется такой шикарной женщины, то он просто глупый";
"Они развелись";
"Боже, какая вы красавица," – написали подписчики Кучеренко.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.
А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.
Вас может заинтересовать:
- Алла Пугачева устроила разнос в израильском ресторане - что случилось
- Предательница Королева срочно покинула РФ вместе с сыном и невесткой - причина
- Алла Пугачева публично высказалась о Кристине Орбакайте - причина
Кто такой Дмитрий Комаров?
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред