"Я понял, что мы теряем": Комаров вышел на связь на фоне слухов о разводе

Дмитрий Комаров поделился, чем он занимается сейчас.

https://stars.glavred.info/ya-ponyal-chto-my-teryaem-komarov-vyshel-na-svyaz-na-fone-sluhov-o-razvode-10643447.html Ссылка скопирована

Дмитрий Комаров - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

Вы узнаете:

Дмитрий Комаров обратился к поклонникам

Ведущий анонсировал новый выпуск своей программы

Украинский известный ведущий Дмитрий Комаров сделал исключение и рассказал поклонникам, что сегодня, 28 февраля, состоится премьера нового сезона программы "Мир наизнанку".

На своей странице в соцсетях ведущий отметил, что первый выпуск будет посвящен острову Змеиный.

видео дня

"Когда мы шли на лодке по Черному морю к острову, я думал о том, как этот путь регулярно преодолевают наши пограничники. Шторм, высокие волны, ледяные брызги и ветер в лицо. Лодку подбрасывает на несколько метров, и она падает на воду, как на асфальт, добавляя травм позвоночникам тех, кто и без этого ежедневно рискует попасть под обстрел. В какой-то момент я понял, что мы теряем лодку. Похоже, придется прыгать в ледяную воду", - написал Дмитрий.

Дмитрий Комаров / инфографика: Главред

Также Комаров поделился, что в новых выпусках будет везде искать силу украинцев.

"Большая экспедиция начинается уже сейчас и первая остановка – остров Змеиный, на который еще нужно добраться", - добавил ведущий.

Напомним, сейчас появилось очень много слухов о проблемах в браке Дмитрия с украинской моделью Александрой Кучеренко. Пара уже давно не показывалась вместе, а Александра иногда появляется на публике без обручального кольца.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, украинский режиссер Семен Горов рассказал о позиции украинской певицы Софии Ротару насчет террористического вторжения РФ в Украину. Горов заявил, что не понимает, почему певицу хейтят, ведь она уже в возрасте и сделала большой вклад для развития украинской культуры.

А также Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказал, что увлекся искусством и у него даже появилась зависимость от него. Как признался Киркоров российским пропагандистам, он скупает работы современных авторов.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Дмитрий Комаров? Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред