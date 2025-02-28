"Я понял, что мы теряем": Комаров вышел на связь на фоне слухов о разводе

Вы узнаете:
- Дмитрий Комаров обратился к поклонникам
- Ведущий анонсировал новый выпуск своей программы
Украинский известный ведущий Дмитрий Комаров сделал исключение и рассказал поклонникам, что сегодня, 28 февраля, состоится премьера нового сезона программы "Мир наизнанку".
На своей странице в соцсетях ведущий отметил, что первый выпуск будет посвящен острову Змеиный.
"Когда мы шли на лодке по Черному морю к острову, я думал о том, как этот путь регулярно преодолевают наши пограничники. Шторм, высокие волны, ледяные брызги и ветер в лицо. Лодку подбрасывает на несколько метров, и она падает на воду, как на асфальт, добавляя травм позвоночникам тех, кто и без этого ежедневно рискует попасть под обстрел. В какой-то момент я понял, что мы теряем лодку. Похоже, придется прыгать в ледяную воду", - написал Дмитрий.
Также Комаров поделился, что в новых выпусках будет везде искать силу украинцев.
"Большая экспедиция начинается уже сейчас и первая остановка – остров Змеиный, на который еще нужно добраться", - добавил ведущий.
Напомним, сейчас появилось очень много слухов о проблемах в браке Дмитрия с украинской моделью Александрой Кучеренко. Пара уже давно не показывалась вместе, а Александра иногда появляется на публике без обручального кольца.
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Отметим, как сообщал Главред, украинский режиссер Семен Горов рассказал о позиции украинской певицы Софии Ротару насчет террористического вторжения РФ в Украину. Горов заявил, что не понимает, почему певицу хейтят, ведь она уже в возрасте и сделала большой вклад для развития украинской культуры.
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Кто такой Дмитрий Комаров?
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
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