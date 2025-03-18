"В чувствах": бывшая жена Дмитрия Комарова показала свое новое увлечение

Александра Кучеренко вышла на связь с поклонниками.

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Александра Кучеренко - занятия танцами / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Вы узнаете:

Александра Кучеренко показала новое видео

Модель занимается фламенко

Бывшая жена украинского ведущего Дмитрия Комарова – Александра Кучеренко – показала, чем она увлеклась.

На своей странице в соцсетях Кучеренко опубликовала видео с занятий танцами.

видео дня

"Фламенко бывает очень разным: драматически-лирическим или игриво-веселым. Но всегда - жизненно-правдивым. Здесь нельзя наигрывать эмоции или что-то притворяться. Этот танец не стерпит неискренности. В чувствах, рождающих движения. Может, поэтому он и такой непростой в исполнении. Даже когда имеешь 15 лет опыта в танцах. Правда, в латыни юбка была значительно короче, а эта - на испанском называется "Bata de cola". Она очень тяжелая за счет большого количества ткани и особенно длинная. И очень капризная, потому что требует к себе вежливого отношения и контроля: только что не так - сразу перекручивается и крепко запутывает ноги", - написала Александра.

Александра Кучеренко показала тренировку / фото: скрин instagram.com, Александра Кучеренко

Напомним, долгое время в Сети ходи слухи о том, что Комаров и Кучеренко развелись, ведь они уже долгое время не показывались на публике. Но недавно пара подтвердила свой развод, ведущий и модель отметили, что они расстались, как взрослые люди и ни о каких изменах не идет речь.

Александра Кучеренко любит заниматься спортом / фото: instagram.com, Александра Кучеренко

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Кто такой Дмитрий Комаров? Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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