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"Целый год": Дмитрий Комаров сделал важное заявление

Элина Чигис
17 марта 2025, 10:13
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Дмитрий Комаров в восторге от своей работы.
Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров восхищается Карпатами / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

Вы узнаете:

  • Дмитрий Комаров рассказал о новом выпуске "Мира наизнанку"
  • Ведущий поделился своими впечатлениями о Карпатах

Украинский известный ведущий-путешественник и автор программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал о новом выпуске о Карпатах.

На своей странице в Instagram Комаров поделился, что считает Карпаты своим местом силы.

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"Карпаты всегда были для меня местом силы. Еще со школьных лет, как только появлялись свободные пару дней, я отправлялся в горы. Именно в Карпатах еще 17-летним юношей я проводил свои первые съемки, делал первые репортажи и учился журналистике. Так что, когда мы решили исследовать источники силы украинцев, я, конечно, запланировал экспедицию и в Карпаты. В места, где находится наш легендарный Черногорский хребет, который, если внимательно посмотреть на карту мира, является продолжением, а, возможно, даже началом легендарных Альп и как бы объединяет Украину и Европу", – отметил Дмитрий.

Путешественник поделился, что Карпаты дают ему возможность открыть что-то новое.

"В мире, где, казалось бы, уже все открыто и измерено, Карпаты продолжают давать шансы сделать новое настоящее открытие. Мне было очень странно узнать, что в наше время до сих пор неизвестно, какое в Украине самое высокое село и жилье. Какой человек живет выше всех? Если открыть интернет, то можно прочитать, например, о Дземброне, Выпчине или Верховине. Но точных исследований не проводилось, и точных данных до сих пор нет", - написал ведущий.

Дмитрий Комаров исследовал Карпаты
Дмитрий Комаров исследовал Карпаты / фото: скрин instagram.com, Дмитрий Комаров

Также Комаров отметил, что вместе со своей командой решил найти самые высокие места и зарегистрировать новый рекорд.

"Целый год наша команда исследовала этот вопрос. Зимой и летом. Я лично проверял каждую точку, которая претендовала на рекорд, и измерял высоту. Мы просто садились с операторами в джип и ехали. Когда джип ехать уже не мог – на помощь приходил вездеход. Когда останавливался вездеход – в зимнюю пору нас спасали снегоходы. Если уже никакая техника не проходила – спасали лошади. И, конечно, мы очень много исследовали пешком", – поделился Дмитрий.

Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров / инфографика: Главред

Напомним, совсем недавно стало известно о разводе Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко, что стало настоящим ударом для поклонников, ведь они считали пару идеально. Бывшие супруги уже объяснили ситуацию и отметили, что они разошлись с уважением друг к другу и ни о каких изменах речь не идет.

Дмитрий Комаров о разводе с Александрой Кучеренко
Дмитрий Комаров о разводе с Александрой Кучеренко / фото: скрин instagram.com, Дмитрий Комаров

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Отметим, как сообщал Главред, жена украинского боксера Александра Усика – бизнесвумен Екатерина Усик – рассказала, как она познакомилась с мужем и что они пережили вместе. Екатерина отметила, что ей было 15 лет, когда начались отношения с боксером и первые три года были очень трудными, ведь Александр вел себя некорректно.

А также на тайной свадьбе предательницы Ани Лорак на Мальдивах не было ее дочери – 13-летней Софии от Мурата Налчаджиоглу, ведь она занята учебой. Хотя это странно, ведь известно, что София уже некоторое время находится в Турции со своим родным отцом, а учится она, как известно, в России.

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Кто такой Дмитрий Комаров?

Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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