'Нравятся и блондинки, и брюнетки': Добрынин выбрал вторую половинку среди звезд

Никита Добрынин высказал свое мнение о нескольких известных женщинах-знаменитостях и выбрал среди них свою вероятную спутницу.

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Ведущий Никита Добрынин выбрал возлюбленную среди женщин-знаменитостей / Коллаж: Главред, фото: instagram.com nikitadobrynin

Украинский ведущий Никита Добрынин высказался о нескольких известных женщинах в программе "Невероятная правда о звездах". Во время программы его пропросили выбрать из нескольких пар женщин-знаменитостей свою вероятную возлюбленную.

Выбирая между украинской певицей Тиной Кароль и фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлией Саниной, ведущий предпочел последнюю. Свой выбор он обосновал тем, что ищет женщину, которая может быть слабой рядом и довериться мужчине. Что касается Тины Кароль, то Добрынин считает ее довольно жесткой женщиной.

"Мне нравятся и блондинки, и брюнетки. Кароль - она довольно жесткая. Я бы сейчас склонялся к женщине, которая может быть слабой рядом, довериться мужчине", – сказал Добрынин. видео дня

После этого выбирая между Саниной и певицей Верой Брежневой, Добрынин снова отдал предпочтение Саниной.

"Милфы мне однозначно нравятся, но в игре остается Санина", – подытожил Добрынин.

В выборе между Саниной и украинской актрисой Ксенией Мишиной, Добрынин выбрал Мишину, указав, что Санина не является холостячкой. По сравнению с украинской певицей Златой Огневич, Добрынин также отдал предпочтение Мишиной, указав, что Огневич нравится как девушка и певица, но фильмы с участием Мишиной тоже не плохие.

Однако когда Добрынин выбирал между актрисой и певицей Дашей Астафьевой, он не сосредоточился на внешности, а подчеркнул волонтерскую деятельность Астафьевой.

В последней паре между Астафьевой и украинской моделью Чарой Хорив, ведущий выбрал Хорив, с которой недавно появился на публике. На вопрос счастлив ли он с моделью, Никита не ответил прямо.

Напомним, телеведущий Никита Добрынин, который недавно прошел через развод со своей бывшей женой Дашей Квитковой, поделился деталями новых отношений. Он подчеркнул, что пока романтическая связь еще не достигла серьезного этапа, однако он испытывает невероятное счастье в этих отношениях.

Также недавно Никита раскрыл подробности относительно своих ежемесячных доходов и источников заработка. Он отметил, что его текущий источник дохода связан с деятельностью в Интернете, а основные направления прибыли включают YouTube и Instagram.

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