"Ноги сломались и не слушаются": участник Танців з зірками высказался о шоу на 1+1

Станислав Горуна / УНИАН

Олимпийский призер каратист Станислав Горуна принял вызов на шоу Танці з зірками 2021, и активно начал репетиции к первому прямому эфиру 5 сентября. Однако за неделю до премьеры в шоу Твій день он признался, что карате и танцы - это совершенно разные вещи, и он получил вовсе не преимущество над соперниками.

Призер Олимпиады в Токио 2021 рассказал, что репетирует по 6 часов кряду каждый день. Но контролировать мимику ему некогда, а подстроить пластику под танцевальный темп - адски сложно, но его спасает танцорша.

Стас признался, что ему невероятно повезло с партнершей, которая терпеливо учит его танцу: "Наверное, это лучший вариант, который мог бы быть для меня в этом шоу", – пояснил Стас Горуна.Читайте такжеНазвали последнего участника шоу Танці з зірками 2021

Он не смог повторит на следующий день то, что они учили накануне.

"Ноги сломались и не слушаются меня. Самое трудное – все совместить. Шаги, движения руками, бедрами – это все я могу по отдельности, а когда вместе – просто закипаю и взрываюсь", – поделился Стас Горуна.

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Никто из ведущих не смог "раскрутить" его на признание в том, какой танец ему перепал на первый прямой эфир, но каратист намекнул, что ему приходится крутить бедрами - этот прием используется в нескольких стилях, которые используются в шоу.

"Это ужасно для меня", – признался Горуна, и добавил, что это не входит в его пацанскую философию.

Напомним, что прямой эфир премьеры шоу Танці з зірками 2021 проходит 5 сентября на 1+1 в 21-00.