"Никаких геройских историй о папе-космонавте": Анатолий Анатолич рассказал, как убили его отца

Впервые шоумен поделился подробностями смерти своего родителя, когда сам Анатолич был совсем маленьким.

Анатолий Анатолич рассказал от чего умер его отец / instagram.com/anatoliyanatolich

Украинский шоумен и ведущий Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Яцечко) является образцовым отцом троих детей - вместе с женой Юлой он воспитывает дочерей Алису и Лолиту, и сына Нила.

Семья занимает важное место в жизни Яцечко, поэтому в своем блоге в Instagram он порассуждал о важности роли отца в развитии детей, и поделился очень личным фактом своей биографии.

Шоумен признался, что рос без отца - его убили, когда Анатоличу было всего 2.5 года. Воспитывали будущую знаменитость мама, бабушка и прабабушка - он был болезненным ребенком, и считает, что выжил лишь благодаря их заботе.

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"Я вырос без отца. Его не стало, когда мне было 2,5. Чуть больше Нила. Никаких геройских историй о папе-космонавте. Кривой Рог. Плохая компания. Ножевое ранение. Не хватало ли мне папы? Пытаюсь что-нибудь такое припомнить, но не могу. У меня была мама Люся, бабушка Валя, прабабушка Сима. С ними было классно. Был бы я другим, если бы со мной во время моего взросления был отец? Сто процентов. Но как бы это на меня повлияло, сказать не могу. То есть я вырос неплохим чуваком, без участия папы", - рассказывает ведущий.

Эти воспоминания и натолкнули его на мысль о том, а не переоценивают ли роль отца в воспитании детей? И тут же сам ответил на свой вопрос: для своих детей Анатолич не хочет быть папой, который просто есть, он стремится быть родителем, который даст им как можно больше.

"Так может роль отца переоценена, спрашиваю я себя и сам жену от себя эти мысли. Не хочу думать, что это так. Хочу быть важным и дать своим как можно больше. Надеюсь им это действительно дает что-то, что невозможно найти где-нибудь в другом месте", - пишет шоумен.

Анатолий Анатолич с отцом / instagram.com/anatoliyanatolich

Напомним, ранее известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев сообщил, что ушла из жизни его мама - Антонина Ивановна.

До того певец и участник талант-шоу Александр Кривошапко поделился своей семейной трагедией. В эфире программы ЖВЛ, артист сообщил о смерти своей бабушки в Мариуполе, когда россияне массово обстреливали украинский город.

Немногим ранее рэпер и бывший участник группы "Время и стекло" Позитив (Алексей Завгородний) рассказал о том, как умер его родной отец.

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