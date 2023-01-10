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"Из него классный бархатец под Бахмутом вырастет": Анатолич распек Киркорова за нытье к Зеленскому

10 января 2023, 15:01
Анатолию Анатоличу очень не понравилось то, как себя повел Киркоров после того, когда против него президент Зеленский ввел новые санкции СНБО.
Киркоров, Анатолич
Филипп Киркоров и Анатолий Анатолич / коллаж фото из УНИАН

Известный украинский шоумен, блогер и светский лев Анатолий Анатолич в довольном жестком стиле прореагировал на сочиненное в бессильной злобе обращение певца-путиниста Филиппа Киркорова к президенту Украины Владимиру Зеленскому – после того, как после против исполнителя были введены новые санкции СНБО. Соответствующий комментарий раздался в Instagram-stories звезды.

"Очень хочу, чтобы этого гея-гомофоба мобилизовали и отправили воевать в составе зековской армии РФ. Из него такой классный бархатец под Бахмутом весной вырастет", – написал ведущий.

'Из него классный бархатец под Бахмутом вырастет': Анатолич распек Киркорова за нытье к Зеленскому

Санкции против российских артистов

Напомним, ранее, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом в действие санкции СНБО против артистов, которые поддержали войну против Украины или молчали об этом.

Под санкции тогда попали: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко, Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

Владимир Зеленский на официальном уровне поддержал петицию с просьбой ввести запрет на работу российским артистам в Украине

"В соответствии со статьей 40 Конституции Украины и статьей 23-1 Закона Украины "Об обращениях граждан" мною рассмотрено размещенное на веб-сайте "Официальное интернет-представительство Президента Украины" — электронную петицию А. С. Клименко "Запретить гражданам России осуществлять творческую профессиональную деятельность в Украине", которую поддержали более 25 тысяч человек", — написал президент на своем сайте.

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