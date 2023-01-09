Киркоров назвал свои песни "культурой" и мычит из-за попадания в санкционный список

Российский певец не может пережить, что его недалекие песни больше не хотят слышать в Украине.

Филипп Киркоров / скриншот

Скандалист, матерщинник, стареющий любитель фонограммы, российский певец Филипп Киркоров высказался по поводу попадания в санкционный список, который ввел в действие президент Украины Владимир Зеленский в отношении 119 российских публичных лиц.

На своей странице в Instagram Киркоров написал огромный пост, в котором назвал Зеленского "доктором Геббельсом", а также свои песни, по какой-то случайности, обозвал "культурой".

"Культуру, песни, произведения литературы как тогда, и тем более сейчас, невозможно отменить, пора бы это понять и принять. Конечно, ценности культуры под украинским протекторатом давно истребляются в западно-украинских странах, которые как дети повинуются звукам флейты Гамельнского крысолова", - блеет Киркоров, считая себя частью культурного наследия.

Он также перепостил основные нарративы кремлевской методички, ведь своих мозгов, у него увы нет. "Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу, мне очень жаль и его и близких мне людей из Украины, к сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости", - написал главный павлин российской эстрады.

Его инстаграммные испражнения поддержала украинка, певица Лолита Милявская. "Брат", - написала она.

Напомним, ранее российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживает диктатора Путина и войну в Украине, снова оказался в центре скандала. На этот раз его жестко раскритиковали из-за воспитания детей.

У Киркорова двое детей, которые появились на свет от суррогатной матери. Он старается давать Мартину и Алле-Виктории все необходимое. При этом артист отмечал, что он довольно строгий отец.

Киркоров часто выходит в свет вместе с детьми. Сын и дочь артиста появляются в модных дизайнерских нарядах. Певец приучает Маритина и Аллу-Викторию к дорогим брендам с детства.

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