"Нет смысла возвращаться к диалогам": Елена Зеленская рассказала про общение с родственниками из РФ

Первая леди Украины раскрыла, как изменились ее отношения с теми, кого ранее она считала близкими.

Елена Зеленская рассказала про особенности общения с российскими родственниками / instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская во время командировки в Великобританию дала интервью для одного из старейших английских изданий - The Times.

Она сейчас является рупором войны в мирных странах - своей общественной деятельностью она не дает забыть о том ужасе, что творится в Украине из-за российских захватчиков.

В разговоре с редактором Элис Томпсон Зеленская обсудила множество проблем нашей страны и ее граждан. Однако журналистка не упустила возможность поговорить и о личной жизни первой леди, в частности ее семье.

Томпсон спросила у Зеленской, как обстоят ее отношения с родственниками, коллегами и приятелями, которые продолжают жить в РФ. Для многих украинцев это - болезненная тема, ведь война образовала пропасть между целыми поколениями.

"Конечно, виноват Путин, но без поддержки русского народа он не смог бы это сделать в таком масштабе. У меня там есть родственники, но мы не общаемся. Эти отношения закончились полностью. Нет смысла возвращаться к тем диалогам, когда твоя собственная жизнь и жизнь детей и твоей семьи в большой опасности, и люди даже не спрашивают, жив ли ты еще, я думаю, что такие отношения закончились", - сдержанно ответила первая леди Украины.

Напомним, легендарный музыкант, основатель и автор большинства хитов психоделик-рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс (известный своем поддержкой кровавой российской политики) написал открытое письмо первой леди Украины Елены Зеленской.

В нем он призвал украинскую сторону отказаться от поставок оружия из Вашингтона, поскольку, по мнению музыканта, именно по этой причине в нашей стране продолжается война – мол, дескать "Запад подбрасывает топливо в огонь". Но и на этом музыкант-путинист не остановился и для прекращения боев посоветовал "признать автономию" так называемых "Л/ДНР".

В ответ первая леди Украины в своем Twitter напомнила 78-летнему музыканту, что РФ ведет жестокую войну и уничтожает граждан Украины.

Как подчеркнула Зеленская, если украинцы прекратят обороняться от захватчиков с их атаками, массивными обстрелами и ракетными ударами - жителям нашей страны напрямую грозит уничтожение.

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