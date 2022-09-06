Темная сторона холуя Кремля: основатель Pink Floyd прислал пропагандистское письмо Елене Зеленской

Роджер Уотерс и Елена Зеленская / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Легендарный музыкант, основатель и автор большинства хитов психоделик-рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс (известный своем поддержкой кровавой российской политики) написал в Facebook открытое письмо первой леди Украины Елены Зеленской.

В нем он призвал украинскую сторону отказаться от поставок оружия из Вашингтона, поскольку, по мнению музыканта, именно по этой причине в нашей стране продолжается война – мол, дескать "Запад подбрасывает топливо в огонь". Но и на этом музыкант-путинист не остановился и для прекращения боев посоветовал "признать автономию" так называемых "Л/ДНР".

"Если под "поддержкой Украины" вы подразумеваете, что Запад продолжает поставлять оружие армии киевского правительства, боюсь, вы можете трагически ошибиться. Подбрасывание топлива в виде вооружений в перестрелку никогда не срабатывало ранее. И это не сработает сейчас, особенно потому, что большая часть топлива вбрасывается в огонь из Вашингтона, и потому, что "метатели топлива" уже заявили о своей заинтересованности в том, чтобы война продолжалась как можно дольше", – выдал сторонник политики Кремля.

В конце своего письма Уотерс разошелся настолько, что рекомендовал Зеленской повлиять на своего мужа-президента, который, мол,согласился "на тоталитарное, антидемократическое пренебрежение к свободе украинского народа" и, отказавшись двигаться в одном направлении с россиянами, "поставил страну на путь катастрофической войны".

Напомним, ранее легендарная песня "Ой, у лузі червона калина" стала одним из символов сопротивления Украины российской агрессии после того, как Андрей Хлывнюк ее спел во время патрулирования Софиевской площади в Киеве в составе теробороны.

Вскоре легендарная рок-группа Pink Floyd и ее лидер Дэвид Гилмор использовали запись голоса Хлывнюка с этой песней и записал трек "Hey Hey Rise Up", который быстро собрал миллионы просмотров на платформе YouTube.

"Мы, как и многие из них, чувствуем ярость и разочарование этого подлого акта вторжения против независимой, мирной демократической страны. Многие люди были убиты одним из крупнейших государств мира", — рассказал журналистам гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор.

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