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Умер основатель легендарной рок-группы Nazareth - гитарист и автор песен Мэнни Чарлтон

8 июля 2022, 19:33

Под его опекой вышла одна из самых романтичных рок-баллад всех времен - песня Love Hurts (Любовь причиняет боль).

Мэнни Чарлтон из Nazareth умер в США / Коллаж

5 июля 2022 года в американском штате Техас скончался Мануэль 'Мэнни' Чарлтон - один из отцов-основателей легендарной рок-группы Nazareth, гитарист, продюсер и автор песен.

О смерти 80-летнего Чарлтона сообщил его внук, Джейми Чарлтон, на своей странице в Facebook. Информацию также подтвердили на официальной странице группы Nazareth. Пит Эгнью, басист и бессменный участник коллектива, который стоял с Мэнни у истоков, выразил свои соболезнования его семье.

"Мне очень жаль, но я должен вам сообщить, что Мэнни Чарлтон умер во вторник, 5 июля, в Техасе. Мэнни был с нами с самого зарождения группы Nazareth. Вместе мы прошли сквозь трудные времена, пережили фантастически успешные годы и заработали всемирное признание, как группа. Его вклад, как музыканта, неизмерим. ... От лица семьи Nazareth приношу свои соболезнования семье Мэнни. Наши мысли с тобой в это грустное время", - написал Пит.

Причина смерти Мэнни Чарлтона не разглашается, однако Эгнью в своем сообщении подчеркнул, что его уход из жизни был внезапным и не связанным с какими-либо болезнями.

Мэнни Чарлтон создал в 1968 году группу Nazareth вместе с бас-гитаристом Питом Эгнью, барабанщиком Дарелом Свитом и вокалистом Дэном Макаферти. В 70-ые годы он был основным автором песен группы, а также продюсировал альбомы, которые принесли им мировую славу (например Hair of the Dog в состав которого впервые вошла рок-баллада Love Hurts). В 1990 году Чарлтон покинул группу, и занялся сольным творчеством, время от времени примыкая к различным рок-коллективам в качестве гитариста.

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Ранее близкий друг покойного солиста группы Ласковый май Юрия Шатунова рассказал, какими были последние слова артиста перед его смертью.

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