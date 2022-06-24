Умер звезда сериала Ликвидация и автор хитов Верки Сердючки - актер и поэт Аркадий Гарцман

Аркадий Гарцман (1 мая 1947 - 23 июня 2022) / Коллаж

Украинский и советский актер, сценарист и поэт Аркадий Гарцман скончался в возрасте 75 лет. О его смерти стало известно благодаря его дочери, Виктории Ароновой - на своей странице в Facebook она опубликовала прощальный пост, посвященный отцу.

"У меня был лучший папа в мире ❤️ И для меня – лучший человек в мире. Он и сейчас есть, но уже в другом месте – с Господом на Небесах. Только это утешает. Но я знаю, что однажды мы снова увидимся и уже в вечности будем вместе. Так что до встречи, моя любовь!" - пишет Аронова.

Гарцман получил известность благодаря авторству песен в популярном мультфильме студии Киевнаучфильм Остров сокровищ. Кроме того был создателем и редактором юмористической газеты Блин, которая славилась своими необычными интервью со знаменитостями.

В сериале Утесов Аркадий Семенович сыграл писателя Исаака Бабеля, а также имел заметную роль в сериале Ликвидация.

Был успешен и востребован, как автор текстов песен. Его хиты исполняют Верка Сердючка (Гуляночка, Тук-тук-тук), София Ротару (Осенние цветы), писал для Николая Караченцова, Аллы Пугачевой и Таисии Повалий.

Читайте такжеУмер бывший солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов

Ранее на 86-м году жизни скончался легендарный актер и суперзвезда советского кино родом из Литвы Регимантас Адомайтис, известный ролями в фильмах Трест, который лопнул и Зеленый фургон.

Также на 80-м году жизни скончался советский и армянский актер Рафаэль Котанджян, запомнившийся зрителям ролью Паргалы Ибрагима-паши в украинском костюмно-историческом телесериале Роксолана (1997-2003).

Другие новости: