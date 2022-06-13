Умер звезда сериала Роксолана - актер Рафаэль Котанджян

Артисту было 79 лет.
Советский и армянский актер Рафаэль Котанджян умер на 80 году жизни. О его смерти сообщило издание Panorama. Данные подтверждает Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.
Причины смерти актера пока остаются неизвестными. Последние годы жизни Котанджян проживал в Армении и США.
Артист играл в театре, кино, был актером озвучки мультфильмов. Широкой аудитории стал известен благодаря ролям в фильмах Бриллиантовая рука, Сердца трех, Графиня де Монсоро и пр.
Для украинского зрителя Котанджян запомнится исполнением роли Паргалы Ибрагима-паши в украинском костюмно-историческом телесериале Роксолана (1997-2003).
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Ранее украинский телеведущий и актер белорусского происхождения Дмитрий Танкович предсказал России волну безумия и суицидов после победы Украины в войне.
Также украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев рассказал о смерти его матери Антонины Ивановны, и отметил, что вместе с ней ушло его детство.
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