Умер звезда сериала Роксолана - актер Рафаэль Котанджян

Рафаэль Котанджян (09.09.1942 - 13.06.2022) / kino-teatr.ru

Советский и армянский актер Рафаэль Котанджян умер на 80 году жизни. О его смерти сообщило издание Panorama. Данные подтверждает Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.

Причины смерти актера пока остаются неизвестными. Последние годы жизни Котанджян проживал в Армении и США.

Артист играл в театре, кино, был актером озвучки мультфильмов. Широкой аудитории стал известен благодаря ролям в фильмах Бриллиантовая рука, Сердца трех, Графиня де Монсоро и пр.

Для украинского зрителя Котанджян запомнится исполнением роли Паргалы Ибрагима-паши в украинском костюмно-историческом телесериале Роксолана (1997-2003).

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Ранее украинский телеведущий и актер белорусского происхождения Дмитрий Танкович предсказал России волну безумия и суицидов после победы Украины в войне.

Также украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев рассказал о смерти его матери Антонины Ивановны, и отметил, что вместе с ней ушло его детство.

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