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"Мы увидим огромное количество суицидов": Танкович предсказал будущее послевоенной России

18 мая 2022, 11:14

Телеведущий уверен, что Украина одержит победу.

Танкович предсказал будущее послевоенной России / скриншот, Униан

Украинский телеведущий и актер белорусского происхождения Дмитрий Танкович уверен, что Украина победит в войне с Россией, а последствия для россиян будут настоящим кошмаром.

По его словам, когда они начнут осознавать правду об ужасах, происходящих в нашей стране, они не выдержат - в России начнется волна безумия и суицидов, сказал Танкович во время эфира "Україна 24".

"Украина победит, а вот дальше у людей в РФ начнут восстанавливаться вот эти причинно-следственные связи. И вот тогда мы увидим огромное количество, я уверен, людей, которые будут сходить с ума в России, мы увидим огромное количество суицидов", – считает Танкович.

Телеведущий добавил, что россияне последние 30 лет жили в тумане, поэтому им будет крайне тяжело удержать здравый смысл, по кусочку собирая правду.

Читайте также"Начнём с Белгорода!": Потап предупредил россиян о возвращении Краснодарского края УкраинеРанее Дмитрий Танкович рассказал, каково это - работать с Оксаной Марченко, и почему ее считали "некомфортным человеком".

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